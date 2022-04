Tisuće poziva ovih su dana zasule Ruse. Volonteri diljem svijeta zovu ih kako bi probili Putinovu medijsku blokadu i objasnili im što se događa u Ukrajini. Reakcije Rusa su različite - od urlanja, svađanja, spuštanja slušalice, do mirne rasprave.

Putinov režim se pobrinuo za medije i društvene mreže pa su volonteri diljem svijeta Ruse zasuli pozivima. I to kako bi razgovarali o Ukrajini.

"Oko 30.000 ljudi zove. Također je bilo i nekoliko poziva iz Hrvatske", kazao je pokretač inicijative callrussia.org Paulius Senuta. Reakcije s druge strane slušalice su, kaže, svakakve. "Prva reakcija je bila urlanje na nas. Ljudi su polazili za tim da su naši pozivi zapadnjačka propaganda koja ih napada. Sada, kako vrijeme prolazi, šok prolazi i postaju sve otvoreniji za diskusiju", pojasnio je Senuta.

Ustupio nam je i snimku razgovora s jednom Ruskinjom koja je bila vrlo sumnjičava. Pitala ga je što će s informacijama, na što joj je Senuta rekao da neće ništa, da samo želi razgovarati. Kada ju je upitao što misli o činjenici da estradne zvijezde napuštaju Rusiju, kratko je rekla da ima mišljenje o tome, ali da nema vremena za razgovor.



Deana Ajdukovića, uglednog profesora psihologije reakcije Rusa ne čude. "Postoji povijest nestanka u gulage i generacije se toga sjećaju, ne ova sadašnja, nego neke druge, samo zato što je neko prijavio da ste govorili nešto protiv države. I zato se ne usude, onda, a vjerojatno ni sada razgovarati ni sa susjedima, a možda ni s rodbinom", pojašnjava Ajduković.



Prosvjednike se uhićuje, a novinarka koja je ušla u kadar s antiratnim plakatom platila je kaznu, izvijestila je reporterka Dnevnika Nove TV Sanja Vištica.

"Rusi se prije boje svojih sugrađana koji su za rat. Jer što će oni odmah napraviti? Nazvat će vlasti i reći: 'Ovdje je čovjek sa smiješnim idejama', sprejem će vam nacrtati ''Z' na vratima. Sada su i kreativniji, imaju žute naljepnice 'izdajice žive ovdje', a sad imaju i crne naljepnice", ističe Senuta.

Mediji, kaže, izokreću sve. "Svaku tragediju u Ukrajini učinili su Ukrajinci koji pokušavaju prikazati Ruse u lošem svjetlu. I to je narativ", napominje. Sankcije su stegnule obruč oko ruske ekonomije, iako ne do kraja.



"Nisam sasvim siguran da će puknuti film građanima koji će onda reći - dosta! Mi patimo jer nemamo što? Nemamo Iphone, nemamo ovo, nemamo ono što smo prije sve imali. Ne mislite valjda da će oligarsima puknuti film jer su im zaplijenili jahte, a imaju milijarde negdje drugdje", ističe Ajduković.



Volonteri ne odustaju - i dalje će zvati Ruse, a do sada su obavili više od 130.000 poziva.

Kako je tekao razgovor s Ruskinjom, pogledajte u priloženom videu.

