"Kako završiti rat? Gladni ljudi idu u terorizam, a vojska nije dobar instrument": Vojni analitičar o ratu Hamasa i Izraela i stanju u Ukrajini

Republikanci u američkom Senatu blokirali su novi paket pomoći za Ukrajinu i Izrael. U američkoj blagajni ostaje 110 milijardi dolara, od kojih je 61 milijarda bila namijenjena Ukrajini.

Vojni analitičar Ivica Mandić govorio je za Dnevnik Nove TV o stanju u Ukrajini i ratu Izraela i Hamasa.

Na pitanje koliko izostanak ili kašnjenje američke vojne pomoći može utjecati na operacije izraelske i ukrajinske vojske, odgovara: "Za sada nije kataklizma, nije da oni nemaju ništa. No svake podjele, koje traju još od Bidenova dolaska na vlast, dovele bi do poraza Ukrajine. SAD je podijeljen, no podijeljena je i zapadna Europa. Od obećanih milijun granata isporučena je jedna trećina.

Zapad treba odlučiti želi li da Ukrajina pobijedi u ratu i u tom smislu donijeti odluke kada je u pitanju naoružanje. To se mora odlučiti žurno, do kraja godina. Posebice što se tiče zrakoplovstva i visoke tehnologije", napominje.

Mandić je analizirao trenutačno stanje na bojišnici u Ukrajini nakon neuspjeha ukrajinske ljetne protuofenzive. Zapovjednik ukrajinske vojske, general Zalužnji usporedio je stanje s Prvim svjetskim ratom.

"General zna da ukrajinska vojska nije izgrađena do kraja po sposobnostima. Nedostaje joj područje informacijskog ratovanja i zrakoplovstvo. U tom smislu ima zadrške i svađi s američkim kolegama.

Do maksimuma je izvučeno ono što se moglo s takvom strukturom sposobnosti. Stanje na bojišnici stoji. Vojnici su u rovovima. General je izrazio bojazan da će rat prijeći u rovovski rat i da to crpi ljudske živote i crpi moral. To je Hrvatska preživjela '92. godine. Tada se vlast prozivala da se ojača sposobnost. Mi smo to riješili za dvije godine. Vidjet ćemo, uz odluke Zapada, ja se nadam da će se to ubrzati", kaže Mandić.

Izraelska vojska je nakon sjevera upala i na jug pojasa Gaze. Na pitanje može li Hamas opstati i nazire li se kraj vojnim operacijama, odgovara: "Pitanje je kako završiti rat? Moć Izraela je stravična. Za prvih 35 sati rata, Izraelci su imali više borbenih letova nego Ruska federacija i Ukrajina zajedno u dvije godine. No, problem je kako završiti rat. Mi smo rat završili mirnom reintegracijom. Drugi svjetski rat je završio Marshallovim planom.

Ako Izrael i njegovi saveznici misle da će drugačije završiti rat, oni će ostaviti klicu sljedećeg rata. Ratnu operaciju mogli bi završiti za mjesec i pol dana, no pitanje je što onda. Dobili ste vojnu pobjedu i poraz u ratu. Rat je prije svega politika. Oni trebaju promišljati o sporazumnom rješenju. Rješenje mora sadržavati gospodarski razvoj. Gladni ljudi ići će u terorizam. Oni koji nisu gladni neće. Vojska nije dobar instrument za pobjedu protiv terorizma. Ona će pomoći, ali nije najvažnija", rekao je zaključno Mandić.

