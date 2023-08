Konačno dobre vijesti za Podravinu, ali vodni val sada prijeti drugoj županiji: "Vodostaj je ozbiljan. Ovo je drugi vodni val rijeke Drave u povijesti"

"Generalno slika je puno bolja nego što je to bila prije 24 sata, kako je taj vodeni val prolazio od središnje Hrvatske prema Slavoniji on je ipak nešto oslabio. Međutim, to ne znači da je opasnost prošla", izvijestio je reporter Dnevnika Nove TV, Ivan Čorkalo.

"Ovdje se sad nalazimo na lokaciji Vrbovka, ona je 125 kilometara od ušća u Dunav, upravo bilježimo i prve centimetre opadanja vodostaja tako da se vrh vodenog vala bliži izlasku iz Virovitičko-podravske županije što će se dogoditi tijekom večeri i noći da bi onda od idućeg dana praktično taj veliki vodeni val ušao u Osječko-baranjsku županiju", rekao je Zoran Đuroković, direktor Hrvatskih voda.

Na pitanje reportera je li situacija opasna po Osječko-baranjsku županiju, Đuroković je odgovorio: "Pa situacija je takva da je ozbiljan vodostaj i da je isto tako izvanredno stanje proglašeno za područje Donjeg Miholjca, već sada su tamo vodostaji prešli više od 500 centimetara i uvedene su izvanredne mjere obrane od poplava. Sad je tamo vodostaj negdje iznad 510 centimetara, povijesno najviši vodostaj je bio 538 centimetara što samo govori o ozbiljnosti ovoga vodenog vala koji je zapravo drugi vodni val rijeke Drave u povijesti."

"Nakon 1972. godine i velikih poplava, prišlo se rekonstrukciji nasipa, tako da je ovo zapravo prvi veliki vodni val koji opterećuje ovako visokim vodostajem ove izgrađene nasipe. Zatim, 2014. godine smo imali slične vodostaje, ali ovo je na lokaciji Vrbovke i na ovom području čak i nešto više", dodao je.

"Ne može se više ništa dogoditi, zapravo ovih svih 2800 kubnih metara protoka rijeke Drave to je formirano na uzvodnom području Austrije i Slovenije. Nikakva lokalna kiša ne može dodatno usložiti ovu situaciju tako da mi samo trebamo kontrolirati i danonoćno provoditi mjere obrane od poplava jer svaki metar nasipa se mora kontrolirati. I Sve će to biti u redu i na kraju će rijeka Drava ući u Dunav.

