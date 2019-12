I dalje se raspliće klupko vrlo čudne priče o nigerijskim studentima koji su došli na sportsko natjecanje, a završili u BiH. Njihove optužbe hrvatska policija odbacuje. No za Dnevnik Nove TV progovorio je i voditelj hostela u kojem je boravio dvojac iz Nigerije.

Hostel u središtu Zagreba, mjesto je gdje su dvojica Nigerijaca odsjela. Spavali su u šesterokrevetnoj sobi. Koristili zajedničku kupaonicu na katu. Prema njihovoj priči 17. studenog privela ih je policija. Izvukla iz tramvaja, ubacila u kombi i izbacila negdje u Bosni. No prema riječima voditelja hostela, ova priča ne drži vodu.

"U hostel su se prijavili 16. studenoga oko 18 sati i boravili su dvije noći do 18. studenoga. Odjavili su se oko 11 sati ujutro", kazao je voditelj hostela Branimir Markač. Navodi da nisu otišli 17. studenoga kako tvrde. "17. u kasnim večernjim satima oko 22:30 su produžili noćenje, boravak za još jednu noć u hostelu do 18. studenoga", dodaje Markač.

U samom hostelu nisu boravili puno. Uglavnom su dolazili prespavati, komunicirali su s drugim gostima, no kakva je bila njihova povezanost voditelj ne zna.

Tvrdili da su im stvari ostale u hostelu

Prilikom ispitivanja u bihaćkom Uredu za strance nigerijski su studenti tvrdili kako su im stvari i dokumenti ostali u hostelu. Naknadno ih je, kažu, pokupio prijatelj i poslao. To, pak, nije potvrdio voditelj hostela. "Ne, putovnice su njihove primljene samo radi potreba prijave i u trenutku kada je proces prijave završio i usluga naplaćena dokumenti su im vraćeni u ruke. A po odjavi gosti su pokupili sve svoje stvari", opisuje Markač.

Nigerijci su prema BIH medijima smješteni u kampu u Velikoj Kladuši. Do njih se ne može. No u posljednjem iskazu za sve su optužili hrvatsku policiju. "Jedan policajac mi je rekao - ako se pomaknem da će me upucati. Bojao sam se. Počeo sam plakati. Kada sam počeo plakati, pridružio sam se grupi ljudi koji su negdje išli, ali nisam znao gdje idemo. Prišao mi je jedan Pakistanac i rekao mi da prestanem plakati i da idemo Bosnu, u kamp", opisao je Abia Uchenna Alexandro.

Iz policije su sve demantirali. Da treba utvrditi istinu, smatra i predsjednik Sabora Gordan Jandroković. "Ono što želim odbaciti - da boja kože može utjecati na bilo čiju poziciju i na bilo čiji negativan odnos tijela Hrvatske države. To odbacujem, to se sigurno nije dogodilo. Ovo je jedan neobičan događaj. Ali treba utvrditi istinu ne treba nagađati i stvarati moralnu paniku", ističe Jandroković.

Na koji su način Nigerijci došli do BiH još se istražuje. U Bosni su im ponudili povratak kući u Nigeriju, no oni žele natrag u Hrvatsku i nakon svega zatražiti azil.

