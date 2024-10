Odbijena tematska sjednica o gorućem stanju u Jadroliniji: "Strpite se, politička utakmica važnija je od vaše sigurnosti"

Zastupnice SDP-a Ivana Marković i Mirela Ahmetović izvijestile su u srijedu da su vladajući na sjednici Odbora za promet odbili njihov prijedlog da se održi tematska sjednica o Jadroliniji, uz ocjenu da se iza kulisa problema u toj kompaniji vodi HDZ-ov unutarstranački obračun.

"Danas smo na Odboru za promet, pomorstvo i infrastrukturu imali prijedlog za sazivanje tematske sjednice povodom stanja u Jadroliniji, na inicijativu SDP-a. Nakon rasprave u kojoj smo iznijeli sve argumente u vezi sa stanjem u Jadroliniji i zašto smatramo da je potrebno održati tematsku sjednicu, a uslijed svih događanja u proteklih mjeseci i pol dana, a vladajući odbili izglasati taj prijedlog, povukli smo tu točku dnevnog reda", izvijestila je Marković na konferenciji za novinare.

Podsjetila je da se na Odboru već raspravljalo o Jadroliniji kada su predstavnici Sindikata pomoraca Hrvatske i Strukovnog sindikata pomoraca Hrvatske upozorili da sustav upravljanja sigurnošću u Jadroliniji ne funkcionira te da je u potpunosti zapušten, što je, istaknula je, zapravo razlog zašto je potrebno razgovarati o temi Jadrolinije.

"Nažalost, odbijeni smo i ne preostaje nam ništa drugo nego čekati službeni izvještaj i ostala sva izvješća vezana za ovaj slučaj i nadati se da neka nova rampa neće pasti i da se neće desiti neka nova nezgoda", kazala je Marković.

Ahmetović je dodala da je SDP-ov prijedlog odbijen jer je po mišljenju vladajućih potrebno čekati službeno izvješće o stanju Jadroliniji. "Mi govorimo o tome da postoji i neslužbeno izvješće koje je netko pustio u javnost, međutim, vladajući se stalno pozivaju na to da je to neslužbeno izvješće i da mi de facto nemamo argumente i činjenice o kojima bismo razgovarali", kazala je.

"Onda ključno pitanje postaje jest je li sigurnost građana podređena završetku utakmice, odnosno, obračuna u HDZ-u koji se vodi između predsjednika Uprave Davida Sopte, ministra Olega Butkovića i premijera Andreja Plenkovića”, istaknula je Ahmetović.

"Da bismo osigurali građanima sigurnost plovidbe moramo pričekati da vidimo tko je na čijoj strani i čiji su mišići jači", dodala je.

"Nevjerojatno je da HDZ-ovi zastupnici ne vide nikakav problem u tome što se od trenutka održavanja prošle tematske sjednice do danas dogodilo niz propusta u brodarskoj kompaniji, koji su rezultirale bilo nespuštanjem rampe, pa nemogućnošću iskrcaja putnika, ili pak spuštanjem rampe, iako to nije trebalo biti, nego su to za njih pojedinačni slučajevi sitni incidenti koji nisu rezultirali ljudskim žrtvama”, ocijenila je.

Dodala je da očito čekaju još incidenata da bi ozbiljno shvatili problem.

Pitam se koliko još ljudi treba nastradati da bi HDZ-ovi zastupnici zaista odlučili razgovarati o problemu jer problem postoji i mi, dodaje, ne govorimo o neslužbenim podacima nego o javnim istupima i šefa Hrvatskog registra brodova, ali i šefa Jadrolinijine Uprave, koji se preko medija međusobno okrivljuju.

"To je definitivno obračun unutar HDZ-a i pitanje je samo tko će pobijediti. A do tada, građani, strpite se, ne možete biti sigurni jer je ovdje politička utakmica važnija nego vaša sigurnost”, zaključila je Ahmetović.

