Butković o istrazi o Jadroliniji: "Ne bum se lovil na te udice"

Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković ponovio je u ponedjeljak kako istraga u slučaju Jadrolinije još uvijek traje, o tome će razgovarati kada bude imao potpisano konačno i službeno izvješće Ministarstva, a do tada se "ne bum se lovil na te udice".

Na pitanje o izvješću o rezultatima istrage koje je 'procurilo' u javnost i medijskim napisima kako se štiti šefa uprave Jadrolinije Davda Soptu, ministar je uzvratio kako takve špekulacije ne može komentirati .

"Nacrt izvješća čiju autentičnost Ministarstvo nije potvrdilo, istraga još traje, kad budemo imali konačno izvješće, onda ćemo o tome razgovarati dalje. Do tada, ne bum se lovil na te udice. Istraga još uvijek traje i kada ona bude gotova odnosno kada budemo imali konačno izvješće i službeno izvješće Ministarstva, onda ćemo o tome razgovarati", izjavio je novinarima potpredsjednik Vlade i resorni ministar Butković.

Dodao je kako istraga još nije gotova, da je ne vodi ministar već Povjerenstvo temeljem pomorskog zakonika.

Po njegovim riječima, kao kod svake pomorske nesreće vodi se upravna istraga, to je procedura i to radi struka odnosno inspektori i ljudi koji su zaduženi i koji su ovlašteni da takvu istragu rade. Upravo iz tog razloga, naveo je Butković, neće komentirati nešto što nije vidio i u čemu nije upućen, već može isključivo komentirati nešto kada je konačno i službeno.

"Mi smo institucija i moramo se tako ponašati", poručio je Butković. Na pitanje je li njegova ostavka nakon nesreće u Jadroliniji i dalje na stolu istaknuo je da će se sve vidjeti i saznati te kako treba pričekati kraj istrage koju jednu vodi Ministarstvo, a drugu Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu.

"Kada sve bude gotovo imat ćemo izvješće. Po pitanju kaznene odgovornosti to radi DORH, tako da kada sve budemo imali na stolu, onda ćemo razgovarati o detaljima", poručio je resorni ministar dodavši kako se s direktorima u svom resoru čuje svakodnevno, pa tako i s direktororom Jadrolinije.

Odgovarajući na pitanje kako komentira činjenicu što oporba u Saboru zbog situacije u Jadroliniji traži interpelaciju i njegovu odgovornost kao i odgovornost Vlade, Butković je kazao kako on u osam i pol godina još nije imao interpelaciju, te kako će to biti prva interpelacija. Kada do toga dođe, naveo je on, "doći ćemo u Sabor i razgovarati".

Butković je na upit novinara ima li saznanja da Rusi financiraju predsjedničku kampanju Zorana Milanovića, uzvratio da nema.

Potpredsjednik Vlade i ministar prometa Butković u ponedjeljak boravi u Istri na obilasku radova na državnoj cesti DC44 u Buzetu i u Zračnoj luci Pula te na potpisivanju ugovora za projekt rekonstrukcije državnih cesta DC66 i DC75 u Puli.

