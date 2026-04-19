Stižu nove cijene goriva: Dnevnik Nove TV doznaje koliko ćete točno uštedjeti po rezervoaru, brojka će mnoge razočarati!

Kako Dnevnik Nove TV neslužbeno doznaje, litra eurosupera 95 bit će jeftinija za 2 centa i stajala bi 1,64 eura. Po prosječnom spremniku goriva od 50 litara – to je 1 euro manje. U slučaju eurodizela, očekuje se pojeftinjenje od 5 centi po litri, pa bi nova cijena po litri bila 1,80 eura. Prosječan spremnik bio bi 2,5 eura jeftiniji. Najveća je razlika kod plavog dizela koji bi stajao 6 centi manje po litri. Litra tog goriva od utorka bi se tako plaćala euro i 30 centi.

Nove cijene po kojima će građani točiti gorivo, Vlada će usvojiti na sjednici u ponedjeljak. I neće to biti jedina točka vezana za energente! U proceduru će i pravila o PDV-u. Vozači kažu, cijene su i dalje velike.

"Dva eura po rezervaru je to ušteda, nije to baš nešto ono, sad je poraslo 20, 30 centi otkad je to počelo tako da ne znači mi to baš puno", rekao je Borna iz Zagreba.

"Ne, ja si točim uvijek za 20 eura, mene nije briga, ja si točim za 20 eura pa dokad traje traje", kazala je Gordana iz Zagreba.

Vlada će sutra održati sjednicu. Ponovno će se ograničiti najviše cijene u maloprodaji.

"Ništa mi ne znači jer je to malo sniženje eto, nek vrate na cijene koje su bile prije poskupljenja", izjavila je Jasna iz Zagreba.

"A to je malo, ali nadamo se da će biti bolje", rekao je Marko.

Dinko Cvjetović, vlasnik ribarskih brodova u Dubrovniku Foto: DNEVNIK.hr

Razvoj situacije pozorno prate poljoprivrednici i ribari, o plavom dizelu ovisi i posao.

"To pojeftinjenje od 6 centi nama u praksi ništa ne znači s obzirom da nam je poskupio skoro 100 posto, mislim 6 centi je ono, lijepo je da nije poskupio. Dobro da je stao bar. Kako ćemo poslovati dalje, razmišljat ćemo kad potrošimo zalihe goriva koje su ukrcane po staroj cijeni", kazao je Dinko Cvjetović, vlasnik ribarskih brodova u Dubrovniku.

Mladen Vedriš, ekonomski analitičar Foto: DNEVNIK.hr

U proceduru će se uputiti i plivajući PDV. Alat kojim bi Vlada, ako bude nužno, mogla utjecati na visinu stope poreza, time i smanjenje cijena. PDV na gorivo ne bi mogao biti niži od 15 posto.

"Za državu štogod troška u smislu prihoda za proračun bar trenutno, a za građane i za biznis sektor olakšanje da nema onog što bi stalno govorimo prijenosa cijena. Nije samo važno što platimo na pumpi, važno je da se cijene povećanja goriva pretvaraju u nova inflacijska očekivanja", izjavio je Mladen Vedriš, ekonomski analitičar.

Na dnevnom redu su i trošarine na energente u koje se već interveniralo. Čak i da se situacija smiri, za povratak na staro - trebat će vremena.

"Kako će bit dalje, e ne znamo. Naša najveća briga je ova neizvjesnost koja nas mori. Nama je teško vezat brodove, otpustit ljude, jer nitko više brodove pokrenut neće", dodao je Cvjetović.

Svi se nadaju da će se smirivanje cijena i nastaviti.