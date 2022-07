Vlada će na sjednici usvojiti smjernice za uštedu energije u Republici Hrvatskoj, dokument koji je pripremilo Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja u suradnji sa Institutom "Hrvoje Požar".

Dokument na 15 do 20 stranica predstavit će ministar Davor Filipović. Neki detalji već su iscurili u javnost. Pridržavanje preporuka bit će dobrovoljno.

Kako Jutarnji list doznaje, preporučit će se temperatura hlađenja prostorija klima uređajima na najniže 25 Celzijevih stupnjeva, kao i grijanja kad počne ogrjevna sezona od maksimalno 21 stupanj.

Preporuke koje će se danas naći na Vladi govore o učinkovitoj potrošnji energije za kućanstva te objašnjavaju kolike bi trebale biti temperature čak i u različitim prostorijama stanova i kuća. Svima se načelno preporučuje ugradnja termostata. Pridržavanjem tih uputa moglo bi se, kažu, uštedjeti sedam do 15 posto energije.

U hodniku bi tako temperatura trebala biti od 14 do 18 stupnjeva, u spavaćoj sobi 18, u radnoj između 18 i 21 stupanj, u dnevnom boravku od 20 do 23 stupnja, a optimalna je temperatura kupaonice 23 do 25 stupnjeva.

Dnevnik Nove TV doznaje: Šok među poduzetnicima, računi za struju rast će i do 400 posto. Pogledajte pojašnjenje iz HEP-a

Kad se odlazi iz kuće, temperaturu bi trebalo spustiti na 16 stupnjeva. Tu su i preporuke da se prostorije istovremeno ne griju i prozračuju ili da se hladnjaci i zamrzivači ne drže blizu izvora topline.

Preporuka ima i za promet, da ljudi dijele prijevoz ili da više koriste javni.

Filipović o smanjenju potrošnje plina: "Izaći ćemo pred javnost s detaljnim planom"

Postoje i smjernice za javni, ali i za energetski sektor koji bi posebnu pozornost trebao posvetiti velikim kupcima i njihovim mogućnostima ušteda. Poduzetnicima se preporučuje da analiziraju proizvodne procese i vide gdje je moguće trošiti efikasnije, javlja Jutarnji.