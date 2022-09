Vlada je na zatvorenom dijelu sjednice predložila Nadzornom odboru Ine razrješenje hrvatskih članova Uprave te kompanije.

Predsjednik Uprave Ine Sándor Fasimon ponudio je ostavku Nadzornom odboru, no troje hrvatskih članova Uprave ostavku još nije dalo unatoč traženjima iz Vlade na čelu s premijerom Andrejom Plenkovićem.



''Vlada je na zatvorenom dijelu sjednice predložila Nadzornom odboru Ine razrješenje hrvatskih članova Uprave. Oni imaju regulirane ugovore s Inom, no ja ih ne mogu iznijeti. Mi očekujemo promjenu svih članova Uprave i vjerujem da će to ići u tom smislu. Ovo je ogromna reputacijska šteta za Inu i MOL'', kazao je ministar gospodarstva i održivog razvoja Davor Filipović u izjavama za medije nakon sjednice Vlade.

Potvrdio je da je komunicirao s predstavnicima MOL-a i opetovao da očekuje promjenu svih članova Uprave.



''Što se tiče otpremnina, oni imaju regulirane ugovore s Inom, to je sfera poslovne tajne. Nadam se da se nećete ljutiti, ali to je nešto što ja osobno ne mogu iznijeti, to morate pitati njih'', poručio je Filipović.



Komentirajući Vladine mjere uvedene za plin kazao je da će Krizni tim predložiti Vladi da se sve količine plina koje se proizvedu u Hrvatskoj moraju prodavati hrvatskim subjektima po primjerenoj cijeni: ''Može se to nekome ne sviđati, ali mi na prvo mjesto stavljamo naše građane''.



Jandroković: "Očekujem da ostali članovi Uprave Ine podnesu ostavke"

Što je s opljačkanim novcem iz Ine? "Postoji mogućnost i da bude vraćen osobi kojoj je oduzet"



Filipović ide na Vijeće ministara i prijedlog Vlade je da se ograniče cijene energenata, a potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković kazao je: ''Pratimo situaciju, ako ne dođe do toga, onda ćemo donositi odgovarajuće odluke''.



Butković je ponovio da je Vladin paket mjera pomoći težak 21 milijardu kuna i da uključuje mjere za razne segmente društva, građane i poduzetnike, kao i za zelenu tranziciju i solarne elektrane.

"Smatramo da je to velik posao svih resora i da će pomoći građanima i javnom neprofitnom sektoru, komunalnom poduzećima i drugima koji su morali povećati cijene zbog krize. Donijeli smo paket mjera da svi obuhvaćeni lakše funkcioniraju, da održimo gospodarski rast i dinamiku gospodarstva", kazao je Butković.

Dodao je da većina odluka stupa na snagu odmah čim se objave i da nema nema čekanja u realizaciji, a da cijene struje kreću od 1. listopada, dok je na pitanje je li paket toliko izdašan zbog afere Ina, kazao da to nema nikakve veze s Inom. Otklonio je i novinarsku opasku da ovakvi paketi mogu biti uvod u izbore.

Najavio je da će se o povećanja plaća u javnom sektoru razgovarati krajem rujna.

Na pitanje hoće li Vladine mjere ići dominantno na teret HEP-a, odgovorio je da se mjere donose za šestomjesečno razdoblje, a ono što će HEP preuzeti iznosi oko šest od ukupno 21 milijarde kuna.

Kazao je i da će oni koji su ih podigli iznad danas određenih iznosa, cijene morati spustiti.

Što se tiče plina, napomenuo je da je cijena zamrznuta do 1. travnja 2023. za kućanstva, dok će se oko poduzetništva razgovarati ovog tjedna na Vijeću ministara EU-a, s time da je hrvatski prijedlog da se ide na ograničavanje veleprodajne cijene.



Dnevnik Nove TV uskoro u novom terminu i iz novog, najmodernijeg studija u zemlji!

Govoreći o poteškoćama pojedinih distributera plina, Filipović je rekao da će dio plina koji proizvodi Ina u Hrvatskoj biti usmjeren njima, kako ne bi dizali cijene.

Naglasio je i da ove zime neće rasti cijena struje, a na pitanje kako će HEP sve to izgurati i kako će kupiti struju, rekao je da HEP to može izdržati u idućih šest mjeseci ali i da će imati i gubitke i preuzeti najveći teret krize na sebe, zbog čega mu je vlada odobrila nova zaduženja.

Upitana hoće li novoodređene cijene hrane biti problem za trgovce i proizvođače, ministrica poljoprivrede Marija Vučković je odgovorila da su to izvanredne mjere o kojima se razgovaralo sa svima u lancu opskrbe te da ne očekuje nestašice.