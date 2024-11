Poslodavci traže da i dalje ne plaćaju zdravstvene doprinose za mlade zaposlenike: "To je demografska mjera"

Poslodavci više neće imati povlasticu da su oslobođeni od plaćanja doprinosa za zdravstveno osiguranje prilikom zapošljavanja mlađih od 30 godina - na ovu najavu poslodavci jasno i glasno.



"Zadržite nam tu mjeru", zavapila je Marija Kušić, vlasnica Agencije za računovodstvo i savjetovanje.

Ima, kaže, više razloga zašto. Ali, prvo računica. Gospođa Marija nam je na primjeru jedne plaće pokazala koliko joj ova mjera znači kao poslodavcu.



"Ukoliko je to osoba s višom spremom, onda je bruto 1170 eura što znači da ja sad ne moram dati 193 eura. To se možda čini mali iznos, ali kad to pomnožite sa 60 mjeseci, to je onda 11. 583 eura za 60 mjeseci. Za pet godina", izjavila je Marija Kušić, vlasnica Agencije za računovodstvo i savjetovanje

Dok bi za nekoga sa srednjom stručnom spremom to bilo 9.266 eura za pet godina.



"Radnik za prvo neće biti oštećen. Međutim, bit će kasnije u toku godine oštećen jer mu sukladno rastu troškova života ja neću moći povećati plaću koliko sam planirala jer sam morala ovdje izdvojiti za zdravstveno osiguranje", izjavila je Marija Kušić, vlasnica Agencije za računovodstvo i savjetovanje.

A s obzirom na to da je u Slavoniji, kaže, treba dati sve od sebe da se mlade i zadrži. Vlada olakšicu planira ukidati postupno. Procjena je da bi ukidanjem povlastice kroz 4, 5 godina na trošak poslodavaca došlo oko 400 milijuna eura.



"To vam je otprilike dva puta više nego što se ukupno oslobađa kroz ostale porezne izmjene na porez na dohodak. Tako da zapravo ako gledamo duži period onda se dobar dio ovih olakšica poništava s time", izjavio je Hrvoje Stojić, glavni ekonomist HUP-a.

Ukidanje znači i gubitak konkurentnosti u plaćama, kažu u glasu poduzetnika.

"Poduzetnicima je i ovako teško naći mlade i kvalitetne zaposlenike, a sa ovim ukidanjem, to će utjecati na kvalitetu zaposlenika u nekim sektorima", izjavila je Branka Prišlić, glavna tajnica Udruge glas poduzetnika.

A što mladi kažu?

"Naravno da mi je prošlo kroz glavu da bi mi se mogla smanjiti plaća. Međutim, mislim da neće i da će se to odraziti više na poslodavce i da će oni rađe zaposliti osobe s iskustvom nego mlade osobe bez iskustva jer im je ionako trošak jednak", izjavio je Luka Juričinec, voditelj ljudskih potencijala u IT tvrtki.

"Korak unatrag jer mislim da će smanjiti nekakave mogućnosti mladima u zapošljavanju, imat će sve manje prilika", izjavila je Mia Radanović, voditelj ureda u IT tvrtki.

To je vrlo važna demografska mjera, poručuju iz HUP-a.



"Ako urušavamo neku domaću komponentu tržišta rada, bojim se da jednog dana možemo biti samo ovisniji o uvozu radne snage", izjavio je Hrvoje Stojić, glavni ekonomist HUP-a.

Ovaj Vladin potez podebljat će budžet HZZO-a za 80 miljuna eura samo u idućoj godini. Hoće li se razmotriti ovo što kažu poslodavci i mjera zadržati, pitali smo ministarstvo financija. Konkretan odgovor na pitanje nismo dobili, kažu tek da će konačan prijedlog Zakona biti sljedeći tjedan utvrđen na Vladi.

