Od prvog travnja i novih cijena plina i struje, Vlada će građanima osigurati i vaučere za račune i posebne energetske dodatke - planiran je paket u iznosu do 800 milijuna kuna. Reporter Mislav Bago o tome je za Dnevnik Nove TV razgovarao s državnom tajnicom Margareta Mađarić.

Energetski dodatak ime je jednokratnog dodatka za pomoć koji obuhvaća 720.000 umirovljenika koji imaju iznos mirovine do 4000 kuna. "To se njima direktno uplaćuje na račun nakon mirovine, do kraja travnja za veliku većinu osim za manji dio koji ostvaruje pravo i na inozemnu mirovinu", objasnila je.

Ti umirovljenici morat će pratiti informacije na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za mirovinskog osiguranje - bit će objavljen poziv te će se morati ispuniti obrazac. "Do kraja lipnja će imati tu mogućnost. Ostavili smo dovoljno vremena, nismo ništa zakomplicirali", navela je te dodala da će isplata tom dijelu umirovljenika biti u srpnju.

Vaučeri za režije

U novi paket mjera ušli su i vaučeri za režije.

"Vlada je osim za umirovljenike mislila i na socijalno najugroženije sugrađane. Dosad su ti korisnici bili korisnici zajamčene minimalne naknadne i osobne invalidnine. Proširili smo pravo na korisnike nacionalne mirovine, nezaposlene hrvatske branitelje te civilne stradalnike Domovinskog rata", dodala je.

Tih 400 kuna pomoći osoba će dobiti nakon što preda zahtjev putem elektroničke pošte, telefonom ili osobno u centru za socijalnu skrb. "Centar za socijalnu skrb izdat će rješenje. Osoba će doći s računom za struju, plin ili za toplinsku energiju, osobnim dokumentom i rješenjem koju mu je izdao Centar u Finu mu te se novac potom vraća.. Na kraju dana Fina dostavlja Ministarstvu podatak o svim korisnicima koji su taj dan platili račun za energiju i sutradan Ministarstvo transferira novac korisniku", navela je.

Vaučeri za struju povećano su s dosadašnjih 200 na 400 kuna, a broj osoba koji će sad imati pravo na njih bit će 82.000.

Domovi umirovljenika kojima nije osnivač Republika Hrvatska također zauzimaju velik broj onih kojima je pomoć potrebna. "Oni će također imati pravo na potpore. Za njih ćemo sljedeći tjedan objaviti javni poziv", kazala je državna tajnica.

Princip će biti jednostavan - elektroničkom poštom prijavit će se Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne skrbi. Odlukom ministra njih će se uvrstiti na popis ovisno o broju korisnika o kojem brinu. Doći će u Finu s računom kao i drugi korisnici i moći će potporu koristiti za plaćanje računa. Isplata će također biti u jednom danu.

Sve mjere su rađene prije ruske invazije na Ukrajinu, a otkad je rat počeo cijene su se dodatno povećale. "Vlada je kroz posljednje tri godine pokazala da je izuzetno socijalno osjetljiva. U svakome trenutku je reagirala. Vlada ima uvijek plan B, zato je tu", rekla je.

Mađerić je odgovarala i na pitanja o rekonstrukciji Vlade, a na ono ima li osobno ministarskih ambicija odgovorila je da "u ovom trenutku ničija ambicija za ministarsku poziciju nije bitna".

