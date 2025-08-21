Dio poduzetnika moći će ostvariti potpore do 75 tisuća eura

Vlada je na sjednici u četvrtak donijela Godišnji plan upravljanja nekretninama i pokretninama u vlasništvu države te Prrogram demografske revitalizacije depopuliranih područja kroz subvenciju dijela zajma za malo gospodarstvo.

Potpredsjednik Vlade i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić istaknuo je Godišnji plan upravljanja nekretninama i pokretninama jedan od tri ključna dokumenta koji definira upravljanje nekretninama i pokretninama. Prvi je Strategija upravljanja državnom imovinom, drugi je Zakon o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Hrvatske a treći je ovaj godišnji plan.

"Strateški cilj koji želimo dosegnuti ovim planom odnosi se na održivo, ekonomično i transparentno upravljanje nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske”, kazao je Bačić.

Da bi se taj strateški cilj dosegnuo ovim se planom propisuju tri ključne mjere, prva je aktivacija neiskorištene imovine kroz rast investicijskih projekata, druga je smanjenje portfelja neperspektivne imovine kroz prodaju, darovanje ili razvrgnuće suvlasničke zajednice, dok se treća mjera odnosi na aktivnosti trgovačkog društva Državne nekretnine koje ubrzano raspolažu imovinom, uređuju prazne stanove kako bi se u njoh mogli useliti zaštićeni najmoprimci ali i realizirao program priuštivog najma, dodao je Bačić.

"Od raspolaganja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske ove ćemo godine uprihodiiti oko 60 milijuna eura", rekao je ministar.

Šipić: Subvencije za demografsku revitalizaciju

Vlada je na sjednici donijela i Programa demografske revitalizacije depopuliranih područja kroz subvenciju dijela glavnice zajma namijenjenog subjektima malog gospodarstva.

Na temelju programa subjektima malog gospodarstva izravno će se odobravati subvencija dijela glavnice zajma sukladno definiranim uvjetima, što će se financirati sredstvima državnog proračuna.

Ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić kazao je da će poduzetnici koji posluju u slabije razvijenim i depopuliranim područjima moći ostvariti potporu do 75 tisuća eura, odnosno subvenciju glavnice zajma do polovice ukupnog iznosa.

"Na taj način država će im pružiti podršku u smanjenju tereta otplate zajma, olakšati pokretanje ili širenje poslovanje i otvaranje novih radnih mjesta", dodao je Šipić.

Subvenciju će moći dobiti poduzetnici koji imaju odobren nacionalni zajam, minimalno jednog zaposlenog na puno radno vrijeme, nemaju nepodmirenih obveza po osnovi javnih davanja niti blokirane račune.

Vlada će za taj program u proračunu u trogodišnjem razdoblju izdvojiti 30 milijuna eura. Program stupa na snagu danom donošenja i važit će do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 31. prosinca 2027. godine.

"Ovim programom potičemo ostanak na depopuliranim područjima, unutarnju migraciju iz urbanih sredina u ruralna, i ono što je osobito važno, potičemo povratak naših iseljenika koji je itekako vidljiv", naglasio je premijer Andrej Plenković. Dodao je kako je ovo dio paketa demografskih mjera vrijednog više od 680 milijuna eura i stvaranja poticajnog okružja za demografske promjene.

6 milijuna eura za cjepiva

Vlada je također donijela odluku o doprinosu Republike Hrvatske Globalnom savezu za cjepiva (GAVI) u ukupnom iznosu od 6 milijuna eura na način da će se godišnje uplaćivati po milijun eura u razdoblju od 2025. do 2030. godine. Globalni savez za cjepiva je međunarodna organizacija koja okuplja brojne dionike iz javnog i privatnog sektora čiji je zajednički cilj povećanje pristupa cjepivima, povećanje stope imunizacije i razvoj inovacija u samim cjepivima.

Jedan od najvažnijih ciljeva koji je postavljen ispred GAVI-ja da se dosegne brojka od 500 milijuna djece koja su cjepljena do 2030. i da bi se to provelo postoje brojni donatori, kazala je ministrica zdravstva Irena Hrstić.

Osim toga, Vlada je donijela odluku o raspisivanju dopunskih izbora za predstavnike nacionalnih manjina u predstavničkim tijelima jedinica lokalne samouprave i to za Gradsko vijeće Grada Rijeke jednog predstavnika talijanske nacionalne manjine, te za Općinsko vijeće Općine Ston jednog predstavnika bošnjačke nacionalne manjine.

Riječ je o dva predstavnička tijela koja su nešto kasnije konstituirana pa nisu bila obuhvaćena ranijom vladinom odlukom o raspisivanju dopunskih izbora. Dopunski lokalni izbori održat će se 5. listopada 2025. godine.