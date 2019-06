Vlada će na sjednici raspraviti prijedlog odluke o izboru ponuditelja i prodaji hotela Zagorje, odnosno objekta bivše političke škole u Kumrovcu.

U uvodnom govoru, premijer Plenković osvrnuo se na posjet Junckera Hrvatskoj. "Njegov posjet potvrdio je naše dobre odnose, a on je vidio naš napredak u brojnim područjima. Osobno je vidio kako se realizira obnova zračne luke u Dubrovniku", rekao je Plenković i dodao kako je s njim razgovarao i o pripremama za ulazak u Schengen.

Plenković je rekao kako je s predstavnicima Komisije razgovarao o Vukovaru. "Tu se vidi otvorenost Komisije da pronađemo poseban zakon o Vukovaru, kako bi pomogli gospodarske objekte", rekao je.

Osvrnuo se i na podizanje kreditnog rejtinga agencije Fitch.

"To je najbolja ocjena u posljednjih 14 godina", rekao je Plenković.

Osvrnuo se i na najnovije zaduženje Hrvatske. Naime, Ministarstvo financija izdalo je u srijedu euroobveznicu na međunarodnom tržištu u iznosu od 1,5 milijardi eura, uz godišnju kuponsku kamatnu stopu od 1,125 posto, a ostvareni prinos 1,324 posto, što je najpovoljnije zaduženje Hrvatske do sada, priopćilo je Ministarstvo financija.

"To znači da je to najpovoljnije, najjeftinije refinanciranje ikada u tom smislu. To možemo smatrati uspjehom. Hrvatska kotira jako dobro. Zahvaljujući ovome mi ćemo smanjiti plaćanje kamata 500 milijuna kuna", rekao je premijer.

Komentirao je slučaj u Supetru.

"To je nedopustivo, u ime vlade osuđujem to diljačko i primitivno nasilje, nema mjesta takvim ispadima, očekujem od svih tijela da se protiv toga bore aktivno i agilno, kako bi klima u kojoj živimo bila susretljivija a ne koja dijeli. Društvo u jednom segmentu dostiže stupnja polarizacije i to je neprihvatljivo", rekao je premijer

Vlada će na sjednici raspraviti prijedlog odluke o izboru ponuditelja i prodaji hotela Zagorje, odnosno objekta bivše političke škole u Kumrovcu.

Interes za kupnju na nedavnom natječaju iskazala je kineska poduzetnica Jiang Yu, suvlasnica tvrtke Zhongya Nekretnine, najavivši spremnost kineskih investitora da ulože 20 milijuna eura u taj objekt.

Na dnevnom redu Vlade su i konačni prijedlozi zakona o subvencioniranju stambenih kredita te o izmjenama i dopunama Zakona o društveno poticanoj stanogradnji, Zakona o hrvatskom državljanstvu i Zakona o policiji te Nacrt konačnog prijedloga zakona o privremenoj mjeri u području obveznoga zdravstvenog osiguranja.