Premijer Andrej Plenković okupio je ministre i ministrice na redovitoj sjednici Vlade četvrtkom u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu.

Na početku redovite sjednice Vlade premijer Andrej Plenković se osvrnuo na potres koji je oko 22 sata u srijedu imao epicentar blizu Trilja: ''Čuo sam se sa županom i gradonačelnikom Trilja, očito su bile tek manje štete. Možemo reći da smo u okolnostima ovih potresa u zadnje sada gotovo već dvije godine jučer dobro prošli. Nadamo se da neće biti i drugih''.



Komentirajući situaciju s koronavirusom upozorio je da mnogi građani još nisu cijepljeni i pozvao ih da se dodatno informiraju te apelirao: ''Molim vas, cijepite se''.



Istaknuo je da je ukupno 1.842.185 ljudi cijepljeno prvom dozom što je 54,5 posto odraslih: ''Ukupno odraslih je cijepljeno 51.1 posto. Mi smo donirali 710.000 doza cjepiva. Donirat ćemo još i na taj načn pokazati svoju odgovornost prema onima koji nemaju dovoljno doza''.

''Vidjeli ste da je broj zaraženih malo ispod 2.000, a 8.875 je novih slučajeva u sedam dana. Podatak koji je jako važan jest da čak 6977 njih ili 78.6 posto nije cijepljeno. Cijelo vrijeme je taj omjer jedan naprema četiri'', istaknuo je premijer.



Posustaje li korona? Danas manje novozaraženih i preminulih: Provjerite situaciju po županijama

Na sjednici Vlade objavljen broj novozaraženih: "U fazi smo umjerenog stabiliziranja"



Premijer je naglasio i da je razgovarao s potpredsjednikom Vlade i ministrom unutarnjih poslova Davorom Božinovićem vezano uz nove snimke i otkrića novinara da maskirani muškarci u odjeći nalik onoj koju nosi dio policije mlati migrante policijskim palicama.

Naglasio je kako očekuje da "Ravnateljstvo policije i sve nadležne službe poduzmu sve i naprave opširno ispitivanje kako bi podnijeli izvješće o tome što se zaista događa.



''Hrvatska kao uređena država poštuje zakone i međunarodne propise i ne želimo biti država koja ima problema s međunarodnim pravnim propisima. Mi imamo zadaću štititi svoju granicu, sprečavati nezakonite migracije i cijenimo ulogu hrvatske policije koja štiti granicu. Očekujem izvješće od svih nadležnih službi što se zaista događa'', poručio je Plenković.



Naime, Europska komisija je u četvrtak izrazila zabrinutost zbog izvješća o nasilnim vraćanjima migranata na vanjskim granicama u Grčkoj i Hrvatskoj, ističući da je to nezakonito i da se mora provesti istraga.



Govoreći o jučerašnjem sastanku na Brdu kod Kranja, Plenković je izdvojio BiH i opetovao da Hrvatska podupire tu zemlju na njenom europskom putu.



''U svom svom izlaganju sam posebno naglasio naš interes za eurposki put BiH, nužnost da se uoči izbora koji će biti iduće godine, točno za godinu dana otprilike, postigne konsenzus političih stranaka, aktera, institucija u BiH, uz pomoć međunarodne zajednice, o reformi izbornoga zakonodavstva koji bi osigurao punu ravnopravnost i legitimnu zastupljenost Hrvata kao jednog od tri ravnopravna naroda, uz Bošnjake i Srbe, u najvišim tijelima BiH, osobito u Predsjedništvu. Smatramo da je do conditio sine qua non jednog funkcionalnoga, kvalitetnoga i učinkovitoga djelovanja BiH, jednog kohezivnog faktora za funkcioniranje zemlje, uz, naravno, puno poštovanje njene neovisnosti, samostalnosti i suverenosti'', naglasio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.



Podsjetio je i da je razgovarao s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem te je od njega zatražio da se konačno riješi problem nestalih u Domovinskom ratu, kao i problem s udžbenicima u Srbiji koji negiraju postojanje hrvatskog jezika.

“To ne pridonosi dobrosusjedskim odnosima ni međusobnom uvažavanju i poštovanju, na štetu je hrvatske manjine u Srbiji i svih mladih ljudi u Srbiji koji obrazovanjem stječu pogrešnu sliku da je hrvatski jezik dio nekog drugog jezika što, naravno, nije slučaj”, kazao je hrvatski premijer.

Podsjetio je i da je saborski Odbor za pravosuđe podržao dvojicu kandidata za predsjednika Vrhovnog suda - suce Radoslava Dobronića i Marina Mrčelu: ''Mislim da smo preuzeli odogovornost za funkcioniranje institucija. Ako predsjednik Republike predloži Dobronića, parlamentarna većina će ga podržati. Želimo da se fokus vrati na reforme u pravosuđu, a ono što je najvažnije jest dizanje povjerenja u hrvatsko pravosuđe''.

Plenković je opet zahvalio ministru rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Josipu Aladroviću, ovaj put na reformi sustava socijalne skrbi, a uvjeren je da će paket reformi pomoći razvoju sustava.

Kada je, pak riječ o Zakonu o sprečavanju sukoba interesa, istaknuo je da sadrži niz unaprijeđenja u odnosu na stari tekst i da je lakši za primjenu i za dužnosnike i za Povjerenstvo: ''Imovinske kartice podnosit će se svake godine, povećavaju se sankcije za kršenje odredbi zakona. Članak pet ostaje u Zakonu i Povjerenstvo će ga moći primjenjivati kako je to utvrđeno u presudama Visokog upravnog suda. Povjerenstvo nije etičko nego upravno tijelo''.

Cijepi se sve više medicinskih sestara

"Udio novozaraženih u testiranima je 16.58 posto danas. Gotovo 79 posto zaraženih je necijepljeno u zadnjih tjedan dana, 823 su u bolnici, na respiratoru ih je 119. Najveće povećanje cijepljenih bilježimo među medicinskim sestrama i drugim medicinskim djelatnicima. Patronažne sestre su kontaktirale više od 4.000 ljudi, samo 25 posto odlučilo se na cijepljenje", rekao je ministar zdravstva Vili Beroš.



''Želim zahvaliti svim zaposlenicima na dobroj organizaciji. Testirano je 11567 njih 41 bilo je pozitivno. 36 zaposlenika odbilo je testiranje, nadamo se privremeno. Ministarstvo zdravstva osnovalo je Povjerenstvo za onkologiju, cilj je priprema za liječenje u post COVID-u. Sigurnost i zdravlje naših građana su naš imperativ. Uvođenje potvrda novi je iskorak u sprečavanju širenja zaraze'', istaknuo je ministar.

Podsjetio je na obilježavanje Nacionalnog dana borbe protiv raka dojke: ''Uslijed provedbe programa, bilježimo značajan pad mortaliteta, ali bilježimo sada 10 posto manje pregleda. Pozivamo sve građane na preventivne preglede. Ne postoji razlog za propuštanje pregleda. Ne dopustimo da nas COVID spriječi u redovitim pregledima''.



Ranije danas predsjednik Vlade Andrej Plenković je položio lovorov vijenac na spomen ploču na zgradi Vlade Republike Hrvatske, u povodu obilježavanja 30. obljetnice raketiranja Banskih dvora.