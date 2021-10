Hrvatska se zalaže za ulazak zemalja zapadnog Balkana u Europsku uniju, kazao je hrvatski premijer Andrej Plenković nakon samita EU-Zapadni Balkan, neformalnog sastanka na vrhu Europske unije i zapadnog Balkana u Brdu kod Kranja u Sloveniji.

Europska unija potvrđuje nesumnjivu potporu europskoj perspektivi zapadnog Balkana i pozdravlja privrženost partnera na zapadnom Balkanu europskoj perspektivi, koja je u uzajamnom strateškom interesu, navodi se u izjavi koju su lideri EU prihvatili na samitu EU-Zapadni Balkan.



Naglašena je jasna europska perspektiva svim državama regije. Mislim da su svi svjesni da je ovako sustavno sastavljena na najvišoj razini ključno da bi se dinamizirali institucionalni odnosi, pregovori o proširenju ili otvaranje pregovora ili dolazak u tu fazu, ovisno o kojim zemljama se radi, izjavio je hrvatski premijer Andrej Plenković nakon sastanka u izjavi novinarima, a osvrnuo se i na niz aktualnih domaćih tema.



Hrvatska se zalaže za ulazak zemalja zapadnog Balkana u Europsku uniju, istaknuo je Plenković, koji je odbacio da se radi samo o prividu perspektive širenja EU, a potvrdio je i da je razgovarao s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.



Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović nije bio tema njihova razgovora, ali jesu udžbenici i nestali: ''Rekao sam mu da treba riješiti pitanje koje se tiče udžbenika za osme razrede osnovne škole, gdje se praktički negira postojanje hrvatskog jezika. Mislimo da to treba ispraviti, da to nije dobro. On je bio upoznat s time, rekao je da će vidjeti što može s te strane učiniti''.

''Tema nestalih je jako važna. Dostavili smo određene podatke Beogradu i tražimo informacije od njih da možemo verificirati je li nešto od toga pouzdano ili ne'', naglasio je Plenković.



Što se tiče BiH, nije bilo sastanka sa Željkom Komšićem, a Plenković je istaknuo da je pozicija Hrvatske jasna: ''Pozdravili smo se. On je čuo što sam ja rekao, ja čujem što on govori. To su različiti koncepti i naravno da je naša pozicija jasna, a to je legitimna predstavljenost Hrvata u najvišim tijelima, tu neće biti promjena.''



Hrvatska se založila za reformu zakonodavstva i izbornih zakona tako da se "osigura zastupljenost svih konstitutivnih naroda", pri čemu je hrvatski premijer istaknuo hrvatski kao najmanji konstitutivni narod u BiH.

Plenković je rekao da je razgovarao i s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom, a novinare je zanimalo je li bilo riječi o tome da je i sada potrebno dopuštenje SAD-a da bi Hrvatska mogla kupiti francuske borbene avione Rafale.

''Nema tu nikakvih problema. Ugovor se finalizira. Mislim da su te neke teme dokolica nekome, ne bi li nešto otišlo krivo. Proces je bio transparentan, sustavan i ozbiljan od prvog dana. Vodio sam računa da tu nema nijednog zareza koji će danas ili za 100 godina biti doveden u pitanje. Prema tome, ugovor će se potpisati - Rafali će doći. Ako i treba neka suglasnost, a nisam baš siguran da treba, nju će se pribaviti. Ne mora se nitko sekirati'', kazao je Plenković.

Zamoljen da komentira Milanovićeve izjave vezane za epidemiološke mjere, rekao je da to nema namjeru komentirati i da niti ne zna što je Milanović o tome uopće govorio te je poručio: ''Konačno, on tu uopće nije bitan. Bitna je Vlada, Stožer, oni koji donose odluke.''