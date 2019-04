Vlada na današnjoj sjednici raspravlja o Prijedlogu odluke o donošenju Nacionalnog programa reformi za 2019.

U uvodnom govoru na početku sjednice Vlade, premijer Andrej Plenković govorio je o požaru u Parizu na katedrali Notre-Dame. Najavio je kako će Vlada na današnjoj sjednici imati zaključak gdje će iskoristiti ekspertizu "koju smo nažalost imali tijekom Domovinskog rata gdje su restauratori i konzervatori stekli iskustvo s obnovom, naročito crkvi", najavio je.

Izrazio je sućut Njemačkoj, odnosno njemačkoj kancelarki Angeli Merkel zbog stradanja njemačkih turista u Portugalu. Zahvalio je zagrebačkom gradonačelniku Milanu Bandiću zbog suradnje i potpisanom sporazumu za projekt Dječje nacionalne bolnice.

Najavio je dolazak kineske delegacije koji će obići brodogradilišta u Rijeci i Puli. "U Hrvatsku će početkom svibnja doći predstavnici najvećeg kineskog brodogradilišta China Ship building Industry Corporationa. Nakon toga ćemo vidjeti kakvi su njihovi dojmovi i što oni mogu učiniti za brodogradilišta", najavio je Plenković.

Otkrio je kako je hrvatski proračun u plusu za 750 milijuna kuna. "Naše javne financije su u plusu za 750 milijuna kuna, unatoč isplaćenim jamstvima za brodogradilišta", rekao je premijer.

Nacionalni plan reformi za 2019. godinu.

Vlada je na sjednici donijela Nacionalni plan reformi za 2019. godinu.

Potpredsjednik Vlade Tomislav Tolušić rekao je kako se Program nacionalnih reformi sastoji od tri cilja, 10 reformskih područja, 30 mjera i 100 aktivnosti. "Tri cilja su, jačanje konkurentnosti gospodarstva, povezivanje obrazovnog sustava s tržištem rada te održivost javnih financija.

10 reformskih područja, odnose se na unaprijeđenje poslovnog okruženja, rast investicija, poboljšanje upravljanja i raspolaganja državnom imovinom, unaprijeđenje javne uprave, poboljšanje učinkovitosti pravosudnog sustava, obrazovanje i osposobljavanje u skladu s potrebama tržišta rada, jačanje okvira za upravljanje javnim financijama i provedbu fiskalne konsolidacije, poticanje demografske obnove, unaprijeđenje sustava socijalne skrbi te osiguranje financijske stabilnosti i održivosti kvalitete zdravstvenog sustava", napomenuo je.



Ministar financija Zdravko Marić pohvalio se smanjenjem javnog duga, za kojeg kaže da se smanjuje tri puta brže od preporuka EU.

Ministar graditeljstva Predrag Štromar predstavio je Zakon o subvencioniranju stambenih kredita. "To je konkretna demografska mjera koja za cilj ima ostajanje mladih u RH. Uvodimo zabranu prodaje stanova subvencioniranih na taj način, a koji još nisu otplaćeni. Smanjujemo kamatne stope i to su samo neke od novina", rekao je ministar. Otkrio je kako je do sada iskorišteno 5300 subvencioniranih stambenih kredita.