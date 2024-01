Vječna dilema: Kada treba raskititi bor i kakve to veze ima s vjerom?

Mnogi su Sveta tri kralja iskoristili kako bi raskitili svoje borove, tradicija je to, misle neki. Drugi borove ostavljaju okićene. Neki bi ih najradije imali cijele godine. No, tko je u pravu - oni koji to rade 6. siječnja ili oni koji će to kasnije?

Potrebno je pogledati raspored liturgijske godine, a Tomislav Hačko, pročelnik Tiskovnog ureda Zagrebačke nadbiskupije, objašnjava: ''Božićno vrijeme kada gledamo traje od one mise u ponoć, dakle na Badnjak koji slavimo, i traje sve do blagdana krštenja gospodinova, taj blagdan krštenja gospodinova je prva nedjelja nakon svetkovine Bogojavljanje, i pratkički mogli bismo reći da na tu nedjelju odnosno sutra raskićujemo svoje borove.''

Prva nedjelja nakon Sveta tri kralja može pasti u razdoblju od 7. do 13. siječnja. No, u gradovima i crkvama borovi mogu ostati ukrašeni i do Svijećnice, odnosno 2. veljače, a Hačko dodaje: ''Bor ne ulazi u nešto što bi bilo vjerovanje Crkve, dakle to je nešto što je narodni običaj.''

