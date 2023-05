Visoki kazneni sud (VKS) smanjio je za osam mjeseci, s 18 godina i osam mjeseci na 18 godina, objedinjenu kaznu bivšem premijeru i predsjedniku HDZ-a Ivi Sanaderu zbog tri korupcijske afere – Fimi Media, Planinska i Ina-MOL.

Prizivni sud je, bez objave identiteta, izvijestio da je djelomično prihvatio Sanaderovu žalbu i promijenio prvostupanjsku presudu zagrebačkog Županijskog suda kojom su u postupku tzv. neprave obnove postupka preinačene u odluci o kazni dvije presude Županijskog suda u Zagrebu.

Sanaderu je tim presudama, precizira VKS, izrečena jedinstvena kazna zatvora od 12 godina i 10 mjeseci te kazna od šest godina zatvora, a koje su uzete kao utvrđene pa je bivši premijer prvostupanjskom presudom osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 18 godina i osam mjeseci.

Sanader je slijedom toga drugostupanjskom presudom osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora od 18 godina pri čemu mu je u izrečenu kaznu uračunato vrijeme provedeno u istražnom zatvoru od 10. prosinca 2010. do 16. prosinca 2021., od 20. studenog 2012. do 23. srpnja 2014. te od 4. kolovoza 2015. do 25. studenog 2015.

Također, Sanaderu je u kaznu uračunato vrijeme provedeno u ekstradicijskom pritvoru od 10. prosinca 2010. do 18. srpnja 2011. te vrijeme provedeno na izdržavanju kazne od 24. srpnja 2014. do 4. kolovoza 2015. te od 4. travnja 2019. pa nadalje.

Nedostatno cijenjen značaj olakotnih okolnosti

VKS ocjenjuje kako prvostupanjski sud nije pravilno i dostatno cijenio značaj olakotnih okolnosti važnih za odmjeravanje jedinstvene kazne, ali samo onih olakotnih okolnosti koje su utvrđene u pravomoćnim presudama.

Prizivni sud ističe da ostale okolnosti na koje Sanader upire u žalbi ne mogu biti razmatrane niti su od značaja za izricanje jedinstvene kazne zatvora kod obnove kaznenog postupka, već eventualno razlog za obnovu postupka ili uvjetni otpust.

''Svrha primjene odredaba o izricanju jedinstvene kazne pri stjecaju kaznenih djela kod tzv. neprave obnove kaznenog postupka nije ublažavanje kazne, već potreba da se prilikom izricanja jedne jedinstvene kazne vodi računa o specifičnosti višestrukog počinitelja različitih kaznenih djela i međusobnom odnosu tih djela, imajući u vidu vrstu i vrijeme njihovog počinjenja, s primarnim ciljem da se jedinstvenom kaznom postigne svrha kažnjavanja'', priopćio je sud.

VKS ističe da je, imajući na umu olakotne okolnosti, osobito visoku životnu dob te narušeno zdravstveno stanje kao i otegotne okolnosti, međusobni odnos počinjenih kaznenih djela, vrstu i vrijeme njihovog počinjenja te vodeći računa o općim pravilima izbora vrste i mjere kazne, o svrsi kažnjavanja i pravilima o stjecaju kaznenih djela, trebalo prihvatiti žalbu osuđenika i osuditi ga na jedinstvenu kaznu od 18 godina u koju mu je uračunato vrijeme lišenja slobode.

Sanader iza rešetaka već gotovo osam godina

Prizivni sud ocjenjuje da će se jedinstvenom kaznom zatvora od 18 godina izraziti jasna društvena osuda zbog počinjenih kaznenih djela te će tako odmjerena kazna utjecati na osuđenika da se ubuduće suzdrži od činjenja kaznenih djela.

Uz to, dodaje sud, odmjerena kazna će utjecati i na sve ostale da ne čine kaznena djela, kao i na svijest građana o pogibeljnosti kaznenih djela i pravednosti kažnjavanja njihovih počinitelja.

Bivši premijer do sada je iza rešetaka, u pritvoru ili po presudama, proveo gotovo osam godina. Prijevremeni otpust u hrvatskom zatvorskom sustavu može se tražiti već nakon polovine izdržane kazne, a najčešće se odobrava nakon dvije trećine kazne.

Sanader je, nakon nekoliko pritvaranja i puštanja na slobodu, u zatvoru neprestano od travnja 2019., kada mu je Vrhovni sud povisio kaznu za korupciju u slučaju Planinska na šest godina zatvora. U tom slučaju nekadašnji vlasnik mesne industrije i HDZ-ov zastupnik Stjepan Fiolić priznao je da je bivšem premijeru donio deset milijuna kuna i milijun eura provizije.

Uz niz osuđujućih i dvije oslobađajuće presude

Sredinom listopada 2021. najviši sud je djelomično potvrdio i presudu iz ponovljenog postupka u slučaju Fimi media, po kojoj HDZ zbog izvlačenja novca iz državnih institucija i tvrtki morati platiti 3,5 milijuna kuna kazne, dok je Sanaderu, uz povrat nezakonite koristi, kazna s osam smanjena na sedam godina zatvora.

Vrhovni sud je krajem listopada 2021. potvrdio prvostupanjsku presudu kojom je Sanader zbog primanja mita od šefa mađarskog MOL-a Zsolta Hernadija osuđen na šest godina, dok je nedostupni Hernadi kažnjen s dvije godine zatvora.

U nizu dugogodišnjih postupaka Sanader je u listopadu prošle godine u ponovljenom suđenju nepravomoćno oslobođen optužbi za ratno profiterstvo u aferi Hypo, za što je u ranijim postupcima dva puta bio osuđen. Još jednu oslobađajuću presudu Sanaderu, kojom je zajedno s poduzetnikom Robertom Ježićem oslobođen za prodaju jeftine struje Ježićevom Diokiju na štetu HEP-a, najviši sud potvrdio je sredinom studenoga 2021.