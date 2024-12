Režemo li granu na kojoj sjedimo? Očekuje se manja zarada od turizma nego što se ranije mislilo

Režemo li granu na kojoj sjedimo? U HNB-ovu godišnjem izvješću o projekcijama za ovu i iduće godine očekuje se manja zarada od turizma nego što se ranije mislilo. Razlog tome je pumpanje cijena!

"Cijene u hrvatskom turizmu su rasle znatno više nego u konkurentnim zemljama. Isto tako vidimo da gubimo udio na tržištu jer se broj noćenja u konkurentim zemljamama povećao brže nego u Hrvatskoj", objasnio je guverer HNB-a Boris Vujčić.

Kako je do toga došlo?

U vrijeme pandemije Hrvatska se najbolje snašla i zadržala je najviše turista. Broj noćenja potom nam strelovito raste za razliku od naših konkurenata.

No prošle godine dosegnuli smo maksimum i od tada stagniramo. Ovo ljeto su nas Italija, Španjolska, Francuska, Grčka, pa čak i Malta prestigle.

Istovremeno 2022. počeli smo s dizanjem cijena. Uvođenjem eura rast je strelovit, nešto je kumovala i inflacija, no cijene usluga u turizmu kod konkurenata su skočile 15 do 20 posto, a kod nas 50 posto.

"Treba dobro razmisliti o cijenovnoj konkurentnosti i o odnosu cijena i usluga u budućim godinama kako bi se nastavio trend povećanja prihoda iz turizma", upozorava Vujčić.



Direktor Hvatske turrističke zajednice (HTZ) Kristjan Staničić apelira da se uoči iduće sezone ne podiže cijene: "Da to ne čine sumanuto i da to ne čine neopravdano i nekontrolirano s obzirom na to da konkurencija ne spava. Konkurencija ne spava, konkurencija je vrlo agresivna i po pitanju promocije i po pitanju formiranja cijena za sljedeću godinu."



Jer i jedna loša reklama može itekako srušiti imidž, a bojkot bi itekako imao utjecaj na saldo državne blagajne.

"Imali smo i i ovo ljeto gdje su cijene bile više od onoga što je stvarna vrijednost i mislim da je to loše za hrvatski turizam. Mislim da se moramo svi više potruditi i raditi na tome da učinimo Hrvatsku konkurentnijom", smatra Boris Žgomba iz Udruženja putničkih agencija pri HGK-u.



Od kafića i restorana do hotela i apartmana.

"Dobar dio iznajmljivača još nije otvorio kalendare za iduću sezonu. Oni koji jesu kažu da su zadovoljni jer su prodali gotovo čitavu sezonu tako da bit će šaroliko, ali mislim da velika većina nas neće drastično podizati cijene", prognozira Lorena John iz Udruge obiteljskog smještaja Istra.



HNB brine i tko će raditi, očekuju i blagi rast plaća. Hrvatski građani bi, kaže guverner, dogodine trebali živjeti bolje, za razliku od većine Europljana gdje su gospodarski trendovi gori. No oni su ti koji nam dolaze u goste ili će ići tamo gdje je jeftinije. Čini se da je turističkim ekstraprofiterima odzvonilo.

