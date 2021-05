Više prijava zbog mobinga podneseno je protiv predstojnice Klinike za radiologiju KBC-a Sestre Milosrdnice Dijane Zadravec. O prijavama će uskoro odlučivati posebno povjerenstvo, potvrdio nam je v.d. ravnatelja Mario Zovak.

Protiv predstojnice Klinike za radiologiju KBC-a Sestre Milosrdnice Dijane Zadravec više djelatnika podnijelo je prijavu zbog mobinga. Tu nam je informaciju potvrdio v.d. ravantelja Mario Zovak, no kazao je da ne zna o koliko prijava je riječ.

''Znam da ih je više, ali ne znam detalje. O prijavama će uskoro, mislim da već u srijedu, odlučivati povjerenstvo za mobing'', rekao nam je.

Nakon drame u Klinici za tumore koje je istraživalo i Provjereno: "Uprava neće dozvoliti narušavanje ljudskih prava unutar kolektiva"

Djelatnici KBC-a prošlog su tjedna održali i prosvjed kojim su iskazali nezadovoljstvo ponašanjem Dijane Zadravec. Dramu u bolnici istraživala je ekipa Provjerenog koja je razgovarala s glavnim akterima sukoba koji više od godinu dana trese jednu od najvećih zdravstvenih institucija u zemlji.

''Ona je prijetila, ona je ludovala. To je bilo strašno. Ona se zaista potukla. To su letjeli stolci. Demolirala se soba. Ništa. Onda su u Radničkom vijeću to sve skupa napisali, izjave svjedoka i ne znam što. Ništa. Tražili da Upravo vijeće o tome razgovara. Ništa. I mi se svi pitamo u čemu je tajna?", rekla je osoba koja je radila u Klinici, no nakon dolaska Zadravec je otišla s radnog mjesta. Zadravec pak tvrdi da je na meti napada jer je razotkrila krađe i malverzacije u radu bolnice.