Voditeljica smjene u KBC-u Rijeka potvrdila je za Dnevnik Nove TV kako zbog vrućina sve češće moraju izlaziti na teren, a zbog nedostatka krvi pritisak je svakim danom sve veći.

Nije se lako baviti fizičkom aktivnošću ili poslom ni u idealnim uvjetima, a kamoli na temperaturama kakve su u zemlji već nekoliko dana. Zbog velikih vrućina više ljudi ima problema i sa zdravljem stoga je novinarka Dnevnika Nove TV Barbara Štrbac u KBC-u Rijeka s voditeljicom smjene Anom Tancabel Mačinković provjerila imaju li liječnici zbog vrućina više intervencija.

Liječnica je potvrdila kako imaju puno više posla zbog ljetne boljke. "Imamo posla, gužva je od jutra do mraka", izjavila je.

"Ljeto i visoke temperature najviše su utjecali na kronične bolesnike, ali i na turiste i strance koji nisu navikli na ovakve temperature. Građani najčešće krše preporuku da ne bi smjeli izlaziti vani po najjačem suncu, konzumiraju premalo tekućine, predugo borave vani i to je ono što se najviše zanemaruje“, istaknula je.

Dodala je i da ima puno slučajeva u kojima se ljudi osjećaju dobro, a onda im naglo pozli. Smatra da je to stvar precjenjivanja sebe i podcjenjivanja vremenskih uvjeta, a kaže i kako su ljudi nervozniji po vrućinama pa tako nisu rijetke ni ozljede u prometu ili na radnim mjestima, stoga je još jednom ponovila ključne preporuke građanima.

"Izbjegavati boravak na otvorenom pod suncem od 10 do 17 sati, ako se boravi vani konzumirati tekućinu, boraviti u hladnom prostoru, nositi laganu odjeću. Optimalna količina vode je više od dvije litre tekućine, čak i do četiri litre s obzirom da se ljudi lakše umaraju i znoje“.

Nesreće dodatno povećavaju nestašicu krvi

Ove vrućine mogu imati i dodatne posljedice kada su u pitanju nesreće u prometu i ozlijede jer, kako smo i ranije izvještavali, postoji nestašica krvi u KBC-u Rijeka, pa su tako već po šesti put, iz bolnice morali pozvati ljude da doniraju krv.

"Uglavnom je riječ o većim nesrećama i ozljedama ekstremiteta ili unutrašnjih organa koji zahtijevaju puno krvi i operativne zahvate, stoga to doprinosi manjku“, potvrdila je Tancabel Mačinković.

No liječnica je istaknula i da nesreća ima na plažama, u prometu, na brodovima, u planinama kod nepripremljenih ljudi.

Još je jedan problem - more. Uvijek računamo da će nas ono rashladiti, no postoji opasnost od temperaturnog šoka. Ipak, doktorica ističe da nema problema zbog prebrzog ulaska u more zato što se dosada već ugrijalo dovoljno da nema prevelike razlike u temperaturi.

"To je značajno za kupače u rijekama gdje je veća razlika. Uvijek se naglašava i da se ne smije previše rashladiti prozor, preporuka je da razlika bude od sedam do deset stupnjeva, a ljudi su nažalost navikli spuštati temperature i do dvadesetak stupnjeva po najvećim vrućinama“, zaključila je te još jednom pozvala građane da pomognu darivanjem krvi.

