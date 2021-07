Borba Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS) i neadekvatno odjevenih i nepripremljenih turista nastavlja se. Nažalost, prije dva dana strana državljanka je zbog dehidracije na Biokovu izgubila život. HGSS upozorava: Nijedno osvajanje cilja nije vrijedno života.

Na plus 37 oči bole od samog pogleda u sunce, ali na užarenim stijenama u Paklenici ne fali penjača. Štoviše, potpora stiže s tla od kolegice u japankama. ''Ne trebamo visoke planinarske cipele, samo ako se penjemo više, u planinu'', tvrdi Susan, turistkinja iz Slovačke našoj reporterki Sanji Jurišić.



Strankinja nakon planinarenja do Skywalka pronađena bez svijesti, nije joj bilo spasa. HGSS po tko zna koji put upozorava planinare: "Nijedan vrh nije vrijedan rizika"

No i oni koji se penju prema vrhu često s uma smetnu da im glavu sačuvati može obuća, i njima i djeci. Zaljubljenici u prirodu, odoljeti joj je ne mogu ni u špici turističke sezone, no nerijetko krše jedno od osnovnih pravila jer ne nose sa sobom dovoljno vode, a upravo je to bilo kobno za nesretnu 50-godišnju Poljakinju čiji se život ugasio prije dva dana na putu prema Skywalku, na Biokovu. Pronašli su je HGSS-ovci, bez svijesti.





U danima kada zvoni, HGSS poručuje, Biokovo nije planina koja se osvaja. No nebeska šetnica iznad Makarske mami turiste, svaki dan je posjeti tisuću i pol ljudi.

I riječki HGSS-ovci posljednjih dana su u akcijama. Na njihovu području jedna je osoba ozlijedila ručni zglob. Jedan turist pao je niz liticu, a drugi je onemoćao i nije mogao nastaviti kretanje po planini pa je zatražio njihovu pomoć.





Aktivni odmor mamac je za mnoge, ali uz svu opremu, treba imati i bistru glavu. Krsto iz Zagreba bio je na planini, ali mora stići i na plažu. Kaže da je vidio u planini neadekvatno odjevene turiste: ''U kupaćima idu pa se kupaju gore''.

No, zbog jednog selfija za društvene mreže, poručuju HGSS-ovci, ne isplati se riskirati život. Ljude na izmaku snaga Kruno Stipetić iz HGSS-ove stanice Ogulin i njegov vjerni kolega pas Draco vidjeli su na desetke puta. Samo ove godine bili su u 15 potražnih akcija: ''Ima i turista koji nestanu, nisu pripremljeni za ljetne pohode na planine. Idu japankama, nemaju kod sebe adekvatnu opremu, dovoljnu količinu hrane, vod, i svega ostaloga''.

A takve greške na planini plaćaju se skupo. Nekad i životom.





Upozorava na to HGSS redovito, poput papagaja iz godine u godinu ponavlja iste stvari, no još uvijek ima onih koji u planine idu prazne glave i torbe.



I zadarska HGSS-ovka Jana Mijailović u razgovoru s reporterkom Dnevnika Nove TV Sanjom Jurišić naglasila je da je potrebno sa sobom uvijek u planinu ponijeti: ''Esktra vode i rasvjetu jer koliko god mi planirali, ne znamo koliko će trajati to naše pješačenje. A kad su ovakve ekstremne vrućine, možda je bolje pronaći neku drugu razonodu jer su i Velebit i Biokovo ekstremno opasni''.





Iako se često u javnosti postavlja pitanje zašto HGSS ne naplaćuje svoje aktivnosti, Mijailović je opetovala: ''Stalno ponavljamo, HGSS nikada neće naplaćivati svoje akcije spašavanja. Nema veze je li riječ o turistima. Oko 80 posto naših akcija se odnosi na domaće stanovništvo. Ne možete naplatiti potražnu akciju od sedam dana u kojoj je sudjelovalo 150 ljudi, helikopteri, dronovi, psi… Stvar naplaćivanja je stvar države''.

Važna stvar bi bila suradnja s turističkim zajednicama i svima koji gostima daju informacije da ih se jasno upozori na realno stanje i potreban oprez pri susretu s planinom.

