Po već šesti put ovoga ljeta, iz KBC-a Rijeka mole se građani da daruju krv zbog velike nestašice. Najtraženije krvne grupe su A i 0, no svi su dobrodošli. Također, poziva se darivatelje na kontinuitet jer je trajanje određenih krvnih udjela svega pet dana.

Iz KBC-a Rijeka ponovno apel, nedostaje im krvi. Sve koji žele dati krv pozivaju već šesti put ovog ljeta. U Kliničkom zavodu za transfuzijsku medicinu KBC-a Rijeka bila je novinarka Nove TV Barbara Štrbac. Saznala je kako zasada još nisu popunjene zalihe krvi. A kakva je točno situacija, te je li problem u potpunosti riješen kazala joj je Željkica Pavešić Hadrović iz Zavoda za transfuzijsku medicinu.

Željkica Pavešić Hadrović (Foto: DNEVNIK.hr)

"Ne, problem nije u potpunosti riješen. Bilo bi lijepo da je svaki dan odaziv ovakav kao i danas jer onda ne bismo nikada imali problem. Dosad smo prikupili 150 doza krvi. Svaki dan radimo u KBC-u i na terenu, ali kad bi svaki dan prikupili do 120 doza nikada više ne bismo imali takvih problema“, poručila je.

Istaknula je kako je ljeto uvijek kritično jer jedna bolnica opskrbljuje tri županije i to sve tri koje se bave turizmom. Dodala je kako je riječ o tomu da potrošači nisu samo oni koji dožive ozlijede već i drugi kronični bolesnici i pacijenti. Objasnila je i kojih krvnih grupa sve nedostaje, te tko sve smije donirati krv.

Doniranje krvi - 2 (Foto: DNEVNIK.hr)

"Potrebe su za krvnom grupom A i 0 jer su to i najzastupljenije krvne grupe u našoj populaciji. No, svatko tko dođe je dobrodošao jer se sve krvne grupe onda lijepo i redovito obnavljaju. Pozivamo sve one koji žele postati darivatelji krvi, od 18 do 65 godina života. Neka se lijepo naspavaju i najedu i dođu dobre volje ovdje. Popričat ćemo i ako prvi put ne uspiju, dogovorit ćemo što trebaju napraviti jer će idući put sigurno uspjeti“, objasnila je.

Ponovila je i kako muškarci krv mogu donirati svako tri mjeseca, a žene svako četiri mjeseca. Ističe i da ljudi zbog svakodnevnih obaveza zaborave da se može i češće darivati krv. Ovoga ljeta, ovo je već šesti apel za darivanjem krvi jer KBC Rijeka nikako da popuni zalihe.

Doniranje krvi - 5 (Foto: DNEVNIK.hr)

"Taj apel nikada nije prestao, stalno smo na nekakvoj donjoj granici naših potreba ili ispod nje, tako da u medije idemo samo u kritičnim situacijama. Doza trombocita traje pet dana, dakle ako te zalihe napunimo danas, opet ih za pet dana nemamo tako da molimo sve darivatelje da to postane jedan kontinuitet“, zaključila je Pavešić Hadrović.

Vijesti gledajte svakog dana na Novoj TV, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste vijesti? Pogledajte ih besplatno na novatv.hr