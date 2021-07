Nakon što je u susjednoj Srbiji potvrđen slučaj zaraze virusom Zapadnog Nila, provjerili smo kolika je vrerojatnost da se taj virus pojavi i u Hrvatskoj te kako se najbolje zaštititi od zaraze.

Virus Zapadnog Nila potvrđen je u ponedjeljak u Srbiji, nakon čega su nadležne službe pozvale građane na oprez i da ne zanemaruju simptome.

S obzirom da su prirodni rezervoar toga virusa ptice, a prijenosnici su komarci, lako je moguće da se on uskoro pojavi i u Hrvatskoj, potvrdila nam je doktorica Iva Pem Novosel. Iako je posljednja epidemija u Hrvatskoj i većem dijelu Europe zabilježena 2018., epidemiolozi kažu da pojava virusa ove sezone zapravo ne iznenađuje.

"Srećom, kod nas još nemamo detektiran slučaj, a nismo ga imali ni zadnje dvije sezone, ali rizik postoji kad god je sezona. Najčešće se pojavljuje u uvjetima visokih temperatura, a izgledi su veći ako je prethodno bilo dosta vlage", kaže Pem Novosel.

No, u najveći broj zaraženih, njih 70 do 80 posto, nema nikakve simptome i tegobe. Onih 20 do 30 posto najčešće ima simptome slične gripi - povišenu tjelesnu temperaturu, bol u mišićima i zglobovima. Može se javiti mučnina i povraćanje te simptomi slični crijevnoj virozi. Može se pojaviti i osip na trbuhu i leđima. Takvih je slučajeva u Hrvatskoj te 2018. godine bilo sedamdesetak.

Teške posljedice

"U vrlo malom broju slučajeva, svega jedan posto, može se izraziti manifestna bolest - teški oblik poput meningitisa ili meningoecefalitisa, a najgori oblik je akutna flakcidna paraliza, odnosno slabljenje mišića. Ali to je izrazito rijetko, baš kao i smrtni ishod, koji je moguć u tri do 15 posto od tih manifestnih slučajeva. Te 2018. godine imali smo nekoliko smrtnih slučajeva", kaže nam Pem Novosel.

Virus prenose komarci, i to primarno oni domaći (culex), a ne samo tigrasti kako većina ljudi vjeruje. Stoga je prevencija zaraze ovim virusom zapravo zaštita od uboda komarca.

Kako se zaštititi?

"Najbolja mjera prevencije je upotreba repelenata. Taj naš domaći komarac najviše je aktivan u sumrak ili u zoru pa ako ljudi u tom razdoblju borave na otvorenom jako je važno da se našpricaju repelentima. Treba našpricati sve nepokrivene dijelove tijela. U zatvorenim prostorima vrlo su korisne zaštitne mreže na prozorima i balkonskim vratima, uz primjenu repelenata za prostore. Komarcima ne odgovaraju klimatizirani i hladni prostori.

Preventivno treba djelovati da se oni što manje u našoj okolini množe pa treba uklanjati uvjete za njihovo umnožavanje i razvoj. Jako je važno svakih nekoliko dana prazniti posude s vodom ili ih pokrivati kako bi se onemogućio razvoj ličinki", kaže Pem Novosel.

U slučaju pojave simptoma nema nekog specifičnog lijeka već se koriste lijekovi za snižavanje temperature i analgetici. Ipak, u slučaju pojave ozbiljnijih simptoma svakako se treba obratiti liječniku, a naročito kod izražene višednevne glavobolje.

Kako su nositelji bolesti ptice, ukoliko građani pronađu uginulu pticu u prirodi trebali bi je odnijeti u veterinarsku službu gdje bi se obdukcijom moglo provjeriti je li zaražena ovim virusom.

