U točno određenom trenutku danas će sve stati: "Drugo nam ništa ne preostaje"

Iako nije baš idealno vrijeme utakmice, u 15 sati sve će stati. Utakmica će se gledati u školama, poslodavci pripremaju televizore i navijačke rekvizite, neki jure ranije kući, a pauzu će uzeti i saborski zastupnici.

Razred 2. B je spreman, gledat će utakmicu u školi. "Zastava, imat ćemo dresove i učiteljica će nam nacrtati hrvatske linije na licu", kaže Borna. "Meni je to baš lijepo kad to tako bude. Svi skupa možemo navijati, i to kao cijeli razred i cijela škola" rekla je Katja.

U Osnovnoj školi Sveta Klara u Zagrebu organizirat će se gledanje u učionicama i u holu. "Nadamo se da je većina učenika zaključila svoje dobre ocjene i na kraju da su riješili ispite tako da će se moći u potpunosti posvetiti gledanju utakmice i navijanju", kazala je Žana Lončar, učiteljica razredne nastave OŠ Sveta Klara.

I u saborskim klupama u 15 sati sve će stati, odlučeno je da će biti pauza od sat i pol.

"Svima je trenutno najbitniji nogomet, a trenutno nema nekih tema u Hrvatskom saboru koje se ne bi mogle raspraviti za koji dan ili za koji sat", objasnio je saborski zastupnik Hrvoje Zekanović.

"Svakako ću pogledati utakmicu i tako podržati naše Vatrene", rekla je saborska zastupnica Marijana Petir i dodala da je toliko vatrena navijačica da ukućani ne vole s njom gledati utakmicu.

"Ako bude gotovo do utakmice, onda vjerojatno doma, ako ne onda ću vjerojatno u Saboru, ali da se malo našalim - ja ni Hajduk ne gledam u Saboru, a kamoli reprezentaciju", rekao je saborski zastupnik Arsen Bauk.

Pauze nema za liječnike u bolnicama. Za pacijente tu su televizori u dnevnim boravcima ili sobama.

"Nažalost oni koji rade, mogu samo pratiti na društvenim mrežama ako imaju vremena pogledati rezultat, ali u radno vrijeme ne možemo gledati utakmicu. Jedino oni koji su imali sreće pa su na godišnjem pa su otišli na utakmicu", rekao je Neven Tučkar iz KBC Sestre milosrdnice.

Utakmica usred radnog vremena neće smetati frizerima.

"Imam naručene do 13 sati sve muškarce manje više, poslije su žene. Salon se uređuje, cijeli ide u kockice, nose se navijačke majice, ekipa je spremna", kaže Martina Tupej, vlasnica frizerskog salona.

Neki planiraju čak raditi skraćeno, a nekome se radno vrijeme baš poklopilo.

"Radim do dva i do tri taman stignem doma i onda samo gledam utakmicu, ako budu gubili jako ću biti tužna", rekla je mesarka Nena.

"Nismo na poslu, mi smo mirovinski sustav, on je nama sve osigurao da uživamo, pjevamo, veselimo se, drugo nam ništa ne preostaje", kazao je umirovljenik Stevo.