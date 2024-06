UZNEMIRUJUĆA SNIMKA Uživali su u romantičnim trenucima na plaži, a onda se dogodila tragedija

Mladu ženu (20) u ruskom Sočiju odnijelo je more dok je s partnerom uživala u romantičnim trenucima na plaži. Očito nisu vidjeli opasnost u velikim valovima koji su zapljuskivali obalu crnomorskog odmarališta. U jednom trenutku val ih je poklopio, a muškarac je gurnu djevojku prema obali. I dok se on uspio iskobeljati, ona se nije uspjela othrvati snazi mora te ju je val odnio od obale.

Muškarac ju je pokušao spasiti, međutim, bez uspjeha. Djevojka je nestala ispod površine mora. Sve je zabilježeno i na snimkama.

Pročitajte i ovo stižu i osude FOTO Putin stigao u zemlju u kojoj ga nije bilo 24 godine: Dočekale ga neviđene scene, objavljeno i što je poručio

Potraga za njom traje već tri dana, za sada bez rezultata.

Woman gets swept out to sea as her boyfriend frantically tries to help save her in Sochi, Russia.



Devastating.



The incident reportedly happened while the couple was visiting from the Russian city of Lipetsk.



The couple could be seen going to the water's edge when massive waves… pic.twitter.com/zEaFXoDjkg