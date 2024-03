VIDEO Pogledajte govor franjevca: "Ona od sebe napravi mačku idola da pola sela trči za njom. Dečki, važno je da ste oprezni, da vam se svašta ne podvali"

Fra Stjepan Brčina, franjevac konventualac, u posljednje četiri godine, koliko djeluje na zagrebačkom Svetom Duhu, postao je jedan od najpopularnijih svećenika u Zagrebu koji oko sebe okuplja brojne mlade ljude koji vole slušati njegove propovijedi, a kada pogledate jednu od njegovih propovijedi, bit će vam jasno i zašto.

Na društvenim mrežama pojavila se snimka njegove propovijedi, a u njoj se fra Stjepan osvrnuo i na muškarce i žene.

Dio njegove propovijedi prenosimo u cijelosti:

"Ti automobili. O, Bože sačuvaj, kad vidim koliko muškarci mogu biti zaljubljeni u njih. Meni to nije jasno, ako je to normalno, eto... Da ih mazi, ljubi, čisti. Pa to je strašno. Sa ženom se posvađa ako lupi jače vratima", rekao je fra Brčina.

Onda se osvrnuo i na žene.

"Ne moram ni pričati o ženama koje rade od sebe idole. Neću reći da je žena ružna, nema ružnih žena, ali ima manje lijepih. Ona od sebe napravi mačku idola da pola sela trči za njom. Radiš od sebe idola, a ja bih na kraju dodao - radiš od sebe cirkus, sestro draga. Jer kad se umiješ, ostavit će te svatko", poručio je svećenik.

Njegovo viđenje muškog i ženskog ponašanja nasmijalo je prisutne, a na kraju se nasmijao i sam svećenik.

"Dečki, važno je da ste oprezni, da vam se svašta ne podvali", poručio je svećenik.