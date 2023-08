Djelatnik resorta napao predsjednika lokalne udruge, oglasio se i gradonačelnik: "Apsolutno osuđujem napad na gospara Legaza"

Igor Legaz, predsjednik udruge Divlja liga vaterpolo, u srijedu je, uz podršku građana, prepilio ogradu i srušio dio zida kraj Ville Elite, koja je u vlasništvu tvrtke Royal Hotels Resort, kako bi omogućiti siguran prolaz građanima, kupačima do mora i plaže.

Ograda i kameni zid su smješteni na pomorskom dobru između Levanta i Ville Elite na dubrovačkom Lapadu.

No, akcija nije prošla mirno. Došlo je do naguravanja i verbalnog sukoba s djelatnicima Resorta, što su zabilježile novinarske kamere. Direktor Royal Dubrovnik Resort & Hotels i njegovi zaposlenici više su puta Legazu isključivali kabel od pile, no u tome su ih spriječili građani koji su pomagali u akciji.

Novi incident u Dubrovniku dogodio se u subotu pred kamerama HTV-a, kada je na Legaza fizički nasrnuo djelatnik tvrtke Royal Resort i prijetio mu.

Takvo ponašanje djelatnika tvrtke Royal Resort osudio je dubrovački gradonačelnik Mato Franković.

Bahatost, arogancija, nebriga za javno dobro

Franković se o incidentu oglasio na svom Facebook profilu. Njegovu objavu prenosimo u cijelosti.

"Apsolutno osuđujem napad na gospara Legaza koji je prilikom davanja izjava na pomorskom dobru napadnut od strane djelatnika tvrtke Royal Resort. Bahatost, arogancija, nebriga za javno dobro nešto je što pod zajednički nazivnik možemo staviti za sve uzurpatore pomorskog dobra. Tek će se u nadolazećim mjesecima otkriti koliko je takvih. Naime, u trenutku kada Gradu Dubrovniku budu u potpunosti dodjeljene ovlasti za kontrolu i nadzor pomorskog dobra krenut ćemo u borbu s uzurpatorima javnog pomorskog dobra.

Zid pored Ville Elite je samo jedan od primjera, ništa drugačiji nije bio primjer uzurpacije pomorskog dobra na Lapadskoj obali. Počeli smo svakodnevno zaprimati prijave od strane naših sugrađana o tome gdje se i kako uzurpira pomorsko dobro stoga smo se odlučili otvoriti posebnu e-mail adresu prijaviuzurpaciju@dubrovnik.hr kako bi naši sugrađani mogli prijaviti sve zloupotrebe na pomorskom dobru, ali i na javnom dobru u gradu Dubrovniku", zaključio je.