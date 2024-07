VIDEO Zbog sporne ceste lome se koplja, a sada su pokazali koliko je opasna: "Bojali smo se da ne padnu u more"

Nevjerojatni prizori pristižu s otoka Kaprija. Kamioni za smeće voze po uskoj cestici uz more, a rubovima kotača gotovo dotiču kamenu ogradu s druge strane. I dok gledaju kako otočnim puteljkom voze veliki kamioni, mještani zadržavaju dah i nadaju se da vozači, zajedno s vozilima, neće završiti u moru.

Upravo je ta cestica razlog zbog kojeg Kaprijani prosvjeduju već 17. dan. Naime, Lučka uprava izgradila je novo trajektno pristanište, ali ne i novu pristupnu cestu, koju bi pak trebao izgraditi Grad Šibenik. Dok se to ne dogodi, Kaprijani prosvjeduju i ne dopuštaju trajektima pristajanje u novu luku. Iznimku su napravili tek jučer dopustivši da se na otok iskrcaju kamioni za odvoz otpada gradske komunalne tvrtke Zeleni grad.

Pročitajte i ovo Isključena javnost FOTO Počelo suđenje policajcu koji je ubio Mihaelu, pogledajte kako je doveden na sud

"Htjeli smo pokazati da ovo nema smisla. Mi imamo nasipani put, šetnicu, a na kraju je ta šetnica ispala naša cesta s kojom ćemo mi morati funkcionirati u mjestu jer je otvoreno novo trajektno pristanište. Mi tražimo minimum, a to je pristupnica koja će spajati selo s novim trajektnim pristaništem", objasnila je mještanka Kaprija Barbara, koja je svjedočila jučerašnjoj borbi vozača kamiona da se probiju po uskoj cesti.

"Vozači su nam ispričali da su se preznojavali dok su prolazili tim putem. Bojali su se da kamion zajedno s njima ne padne u more. I mi smo se bojali, bilo nas je strah ponajprije za vozače. To je strava, tamo će netko poginuti. Ne želimo to dopustiti, svaki je život bitan", ispričala je Barbara.

Objasnila je i da ranije nije bilo tih problema, odvoz otpada normalno je funkcionirao kada su se kamioni iskrcavali u starom pristaništu. Zbog blokade novog trajektnog pristaništa kamioni Zelenog grada nisu mogli odvoziti smeće, pa su prije tjedan dana mještani sami platili odvoz. No sada su dopustili dolazak vozila gradske komunalne tvrtke.

Kaprijani poručuju da će nastaviti prosvjedovati do rješenja problema i postizanja barem nekakvog kompromisa koji bi im omogućio lakši život na otoku.

"Ako se već napravilo to pristanište, a ceste nema, i pogriješilo se, barem bi se mogao napraviti kompromis da dva puta tjedno pristaje trajekt na novom pristaništu, a ostalim danima na stare. Tako bismo mi mogli kombinirati da ta dva dana ne dolaze teški tereti, već da mogu samo pješaci prolaziti", objasnila je Barbara.

Pročitajte i ovo Oglasio se i ministar UŽIVO Mediteranska zemlja na udaru strašne oluje, od jutra haraju pijavice: "Pratite upute!"