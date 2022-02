Problemi s Donjeckom i Luganskom traju od 2014. godine. Sada je najveće pitanje koliki dio ukrajinskog teritorija Rusija pripisuje tim pokrajinama. Stanje je za Dnevnik Nove TV analizirao reporter Vibor Vlainić.

Reporter Nove TV Vibor Vlainić analizirao je posljednja zbivanja na području odcijepljenih ukrajinskih pokrajina:

Donjeck i Lugansk pokrajine su ili oblasti na istoku Ukrajine u povijesnoj regiji koja se naziva Donbas.

Procjenjuje se da u Donjecku živi oko 4.100.000 ljudi, dok ih je u Lugansku oko 2 milijuna i 100 tisuća.



Područja koja od 2014. kontroliraju proruski separatisti, manja su od formalnih granica pokrajina Donjeck i Lugansk. Preostali dijelovi tih pokrajina pod kontrolom su ukrajinske vlade.



Nakon što je priznao neovisnost pobunjeničkih pokrajina, ruski predsjednik Putin naredio je ulazak svoje vojske u Donjeck i Lugansk. I sada je glavno pitanje hoće li ruske postrojbe krenuti korak dalje.



Pobunjenici tvrde da su cijele pokrajine njihove, iako pod nadzorom drže tek trećinu Donjecka i Luganska. Primjerice, svojataju lučki grad Mariupolj.

Iz Rusije stižu različite i nejasne poruke o granicama u kojima je priznala samoproglašene narodne republike, što otvara vrata nagađanjima.



Ruska vojska, koja će biti smještena u područjima pod kontrolom separatista, može krenuti i prema zapadnim granicama pokrajina i u tom slučaju izvjesno je da će doći do izravne borbe s ukrajinskom vojskom i otvorenog rata.



Tada bi se mogle aktivirati ruske postrojbe razmještene uz sjevernu granicu Ukrajine i pogotovo postrojbe na Krimu.

Potom se pojavljuje mogućnost da Rusija pokuša osvojiti teritorij koji bi poslužio kao spoj prema Krimu.

Scholz o zaustavljanju Sjevernog toka 2: ''Važno je spriječiti eskalaciju i novu katastrofu''

Gdje je Hrvatska u sukobu na istoku i kako se miješaju nove karte: "Mirno doba je iza nas. Ulazimo u početak hladnog rata 2.0"



U najradikalnijem scenariju, doći će do ostvarenja predviđanja zapadnih zemalja, a to je velika ruska invazija na cijelu ili veći dio Ukrajine i svrgavanje vlade u Kijevu. Nakon Putinovog sinoćnjeg obraćanja, to se ne može isključiti.



Moramo podsjetiti da je Ukrajina na papiru vojno puno slabija od Rusije. Ima manje aktivnih vojnika, manje tenkova, zrakoplova i ostale opreme. A zapadne zemlje u bilo kakav sukob neće se miješati, barem ne izravno.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr