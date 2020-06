Marko Kovač, 33-godišnji magistar geografije, prije četiri godine počeo je pripremati svoju ekspediciju. Želi promovirati morsko kajakarenje, kao i svjetionike kao kulturnu baštinu, a od snimljenih materijala će napraviti dokumentarac ili izložbu.

Marko Kovač (33) za sebe kaže da je purger u Splitu. Magistar geografije prije četiri godine počeo je pripremati svoju ekspediciju. Cilj mu je veslajući u kajaku obići sve svjetionike u Hrvatskoj izgrađene u 19. stoljeću.

"I evo me ljudi, svjetionik Stončica. 52 kilometra od Splita. Moj novi osobni rekord u jednom danu. Za nekih 7 sati i 15 minuta“, rekao je Kovač.

U 70-ak dana odveslao je gotovo 2000 kilometara. Sunce, kiša, vjetar, ništa ga nije moglo omesti. Spavao je u svjetionicima, apartmanima, kod prijatelja.

"Veslati po otvorenom moru je jedan poprilično jaki izazov. To je, hajmo reći, najviša razina nekakvog znanja i vještina u morskom kajakarenju. Kad sam veslao, recimo do Palagruže, to je trajalo 7 sati i 15 minuta. Ali od toga vam je 5 sati, doslovno, koliko god grubo zvuči, ali poprilično dosadno i jednolično. Jednostavno, samo veslate, veslate, veslate i jedini motiv za veslanje je da dođete do kopna“, kaže Kovač.

U kajaku, kaže, ima mjesta za sve, od šatora, odjeće i hrane do opreme za snimanje. Na ovaj način želi promovirati morsko kajakarenje, kao i svjetionike kao kulturnu baštinu.

"Meni je najviše značilo kada bih došao na neku lanternu gdje je bio svjetioničar, to mi je bilo stvarno fantastično“, rekao je Kovač.

Marku je plan od svega što je snimio tijekom ovog pothvata napraviti dokumentarac ili izložbu. Ideja za daljnje putovanje mu, kaže, ne nedostaje.

Vijesti gledajte svakog dana na Novoj TV, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste vijesti? Pogledajte ih besplatno na novatv.hr