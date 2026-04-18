Veliki prosvjed u Zagrebu: Građani izlaze na ulice, ovo su zahtjevi sindikalaca

Vladi, koja tvrdi da nema novaca, Novosel je poručio da u 10 godina nije ni pokušala "ubrati novac" koji ostaje privatnom sektoru u kojem "leži 336 posto dobiti" ostvarenih u proteklih nekoliko godina, dok plaće u njemu dvije trećine od 950.000 radnika prima minimalnu ili tek nešto višu plaću.

Sindikati traže povećanje minimalne plaće na 1100 eura, prosječne na 2200 eura te prosječne mirovine na 1100 eura neto.

Na prosvjedu će, kako je najavljeno, govoriti predsjednik Saveza samostalnih sindikata Hrvatske (SSSH) Mladen Novosel , predsjednica Sindikata umirovljenika Hrvatske (SUH) Višnja Stanišić , konfederalna tajnica Europske konfederacije sindikata (ETUC) Tea Jarc , predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata (NHS) Dražen Jović i predsjednica Matice hrvatskih sindikata (MHS) Sanja Šprem .

Okupljanje članova sindikata i prosvjednika predviđeno je od 10 sati na Trgu Republike Hrvatske, kod Hrvatskog narodnog kazališta. Planirano je da nešto iza 11 sati sindikalna povorka krene Frankopanskom ulicom i Ilicom prema Trg bana Josipa Jelačića i da u podne započne prosvjed.

Prosvjed u Zagrebu

Tri sindikalne središnjice Saveza samostalnih sindikata Hrvatske, Nezavisnih hrvatskih sindikata i Matice hrvatskih sindikata te Sindikata umirovljenika Hrvatske pozvali su sve građane, radnike i umirovljenike na sindikalni prosvjed na zagrebačkom Trgu bana Jelačića pod nazivom "Hrvatska zajedno za veće plaće i mirovine", kao i za pravedniju raspodjelu dobiti i niže cijene hrane.

Sindikati traže i da se omogući pristupačnije stanovanje, društvo bez korupcije i sive ekonomije te očuvanje životnog standarda i bolji život u Hrvatskoj.