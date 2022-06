Zbog kvara na elektroenergetskom sustavu ispao je iz uporabe cijeli pogon za obradu otpada u Kaštijunu, istarskom županijskom centru za gospodarenje otpadom. Još nije poznato kad će kvar biti popravljen. Jugu Istre prijete velike količine smeća, koje se sada mogu dovesti u Kaštijun, ali se ne mogu obraditi.

Ususret turističkoj sezoni problemi na jugu Istre - zbog kvara na elektroenergetskom sustavu u Županijskom centru za gospodarenje otpadom Kaštijun trenutačno je izvan uporabe cijeli pogon, uključujući upravljačke sisteme i dizalicu, odnosno kran u samom postrojenju.

Potvrđeno je to iz nekoliko izvora za portal Istra24, koji navodi da se kao jedan od mogućih uzroka ovog problema spominje i odugovlačenje natječaja za izbor tvrtke koja je trebala biti zadužena za upravljanje elektroenergetskim, električnim i inteligentnim SCADA sustavima.

Naime, nova uprava Kaštijuna na čelu s Fabiom Giacomettijem poništila je sve javne nabave nakon pola godine, i to zbog, kako su naveli, nepotpune dokumentacije.

Giacometti pak kaže da aktualna situacija na Kaštijunu nema veze s natječajem za održavanje energetskog sustava, već da je pukla plastika u kojoj se nalaze kablovi, pa je to izazvalo zastoj. Do pucanja je, kaže on, došlo još u petak. Potvrdio je da je došlo do blokade cijelog sustava i da se otpad na Kaštijunu trenutačno ne može obrađivati.

"Ovo što se dogodilo nema veze s elektroenergetskim održavanjem. To je bila plastika, odnosno plastična staza kroz koju prolaze kablovi. Ta je plastična staza popucala i potegla kablove. Mi imamo potpisan ugovor s tvrtkom koja je to instalirala.

Majstori su došli u subotu ujutro i odmah smo pristupili sanaciji, i danas ćemo znati koliko će trajati sanacija, a sve ovisi o tome kada će doći rezervni dijelovi", kazao je Giacometti za Istra24.

"Sada moramo vidjeti kako ćemo i što dalje i gdje ćemo taj otpad zbrinuti. Zato sve dogovaramo od sastanka do sastanka. Postoje kvarovi koji se događaju. Nije nam se dogodilo ovo prvi put. Baš to jutro smo sve pregledali i podmazali i bilo je sve u redu.

Što se tiče komunalnih društava, mi moramo preuzeti otpad i tražimo suradnju s njima da ne bude dodatnih većih zastoja i problema. Otpad se mora primiti. Komunalna društva smo obavijestili da je došlo do kvara", kazao je Giacometti.

"Zovemo druga odlagališta u Hrvatskoj radi preuzimanja", rekao je Giacometti, ali nije želio otkriti s kojim to tvrtkama komuniciraju, kao ni kada bi problemi mogli biti riješeni.