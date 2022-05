Rob Greenfield ponosno nosi odijelo od smeća u sklopu projekta kojime želi pokazati koliko smeća svaki mjesec bez razmišljanja bacimo.

Hoda ulicama Los Angelesa te sa sobom nosi oko 28 kilograma smeća nastalog od hrane i pića koje je konzumirao.

"Većina smatra da smeće nestane nakon što ga bacimo", kazao je za AFP na ulicama elitnih trgovina u Beverly Hillsa.

"Bacimo ga u kontejnere, ono bude odvezeno, i više o njemu ne razmišljamo. Moj je cilj vizualno prezentirati koliko zapravo smeća stvorimo."

Sve je smeće u pohranjeno u njegovom prozirnom plastičnom odijelu koje ima posebno dizajnirane džepove na rukama, nogama i leđima.

Greenfield se ponosi svojim minimalističkim životnim stilom. Nema račun u banci niti vozačku dozvolu.

Cijelu 2019. hranio se isključivo hranom koju je sam uzgojio.

No za potrebe projekta odijela od smeća odlučio je staviti asketski život po strani te se 30 dana hraniti kao prosječni Amerikanac.

'32. Environmental activist Rob Greenfield walks around Beverly Hills…on May 16, 2022,wearing a suit filled with every piece of trash he has generated living and consuming like a typical American for one month, to raise awareness about how much garbage just one person generates' https://t.co/5pXSdsUBjU pic.twitter.com/Nd5cjy70tx