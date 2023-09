VIDEO Veliki požar u zapadnom dijelu Ukrajine zbog puknuća naftovoda

Veliki požar izbio je na zapadu Ukrajine zbog puknuća naftovoda pri čemu su ozlijeđene tri osobe.

"U 17 sati (po mjesnom vremenu) blizu sela Strimba u okrugu Nadvirna (u oblasti Ivanovo Frankisk), puknuo je naftovod (promjera150 mm)", objavila je Nacionalna služba za izvanredna stanja.

Nafta se razlila na površini od 100 metara četvornih, navodi se.

Požar na tom mjestu izbio je iz još neutvrđenih razloga.

⚡❗Our valiant saboteurs from the GRU General Staff penetrated deep behind #Ukraine lines and, thanks to a tip and the help of local residents, tore to pieces a local oil depot in the area of the village of Strimba, Ivano-Frankivsk region 🔥 pic.twitter.com/UKcXVguhJt