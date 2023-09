VIDEO Ogromna eksplozija zatresla najveći grad u srednjoj Aziji: "Udar se osjetio 30 kilometara daleko"

Ogromna eksplozija, nakon koje je uslijedio veliki požar, dogodila se u četvrtak rano ujutro u skladištu u glavnom gradu Uzbekistana Taškentu.

Društvenim mrežama kruži nekoliko snimaka koje pokazuju ogroman stup vatre i dima koji sukljaju noćnim nebom, javljaju novinske agencije Reuters i AFP pozivajući se na izvješća lokalnih medija.

💥🇺🇿 The Ministry of Emergency of Uzbekistan reported that Firefighters managed to localize the fire at 5:02 am, and has continued to extinguish it.



In turn, the Ministry of Internal Affairs of Uzbekistan reported on their Telegram channel that the fire occurred due to a… pic.twitter.com/KXRERuSVD3