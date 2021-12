O očekivanjima u 2022. godini, inflaciji, kamatama i euru sa savjetnikom predsjednika za gospodarstvo Veliborom Mačkićem razgovarao je u Dnevniku Nove TV Mislav Bago.

Savjetnik predsjednika za gospodarstvo Velibor Mačkić otkrio je kakva očekivanja ima od iduće godine, a govorio je i o inflaciji, kamatama i euru.

Kada je riječ o inflaciji, za koju HNB predviđa da će biti oko 30 posto, Mačkić kaže da je riječ o percepciji. ''Ljudi reagiraju na ono što najviše kupuju, a posljedica toga je promjena u strukturu potrošnje zbog pandemije. Ako se sve vrati na situaciju kakvu smo imali prije, više ćemo ići u kina, restorane. Sada više trošimo na hranu'', govori.

Niske plaće zbog niske produktivnosti

Dodaje da su niske plaće posljedica niske produktivnosti. ''Mi naprosto ne možemo konkurirati na izvoznom tržištu'', kaže i pojašnjava koje instrumente, osim zamrzavanja, Vlada može koristiti.

''Postoje eventualno politike na tržištu finalnih dobara. To je, kada se gleda s konkurentnosti Hrvatske, jedno od najproblematičnijih područja'', rekao je i otkrio postoji li mogućnost da Hrvatska, primjerice, zamrzne cijene hrane ako one drastično skoče.

''Takva mogućnost teoretski postoji, ali ne bi bilo dobro da ju se promovira i široko koristi. Mislim da je bolje rješenje da se djeluje na povećanje ponude na način da se omogući ukidanje ili smanjenje ulaznih barijera tako da mogu doći drugi i više ponuđača'', pojašnjava.

Na pitanje kakve bi mogle biti reakcije građane uoči inflacije, kaže da s očekuje da će se inflacija kretati u okvirima od dva do tri posto. ''Mi još ne govorimo o inflaciji većoj od deset posto. Važno je podcrtati jednu stvar, da se ono što se dogodilo 2020. godine ne zove bez vraga veliko zatvaranje. Kad se dogodi jedan takav udar na inflaciju troškova, ako se globalni lanci oporave, za što će trebati određeno vrijeme, možemo očekivati jednu drugu stvar – da će povratak malo duže potrajati'', kaže Mačkić.

Savjetnik predsjednika za gospodarstvo otkrio je i mogu li komercijalne banke mimo središnje povećavati kamate zbog inflacije. ''Svaka od njih ima određeni prostor u kojemu će procijeniti gubi li na depozitima pa će shodno tome povećavati. One to uvijek mogu'', rekao je.

Osvrnuo se i na divljanje cijena nekretnina. ''Kada se promatra tržište u Hrvatskoj, ono je zaista segmentiramo. U Zagrebu, Dalmaciji i Primorju cijene rastu, a u ostatku Hrvatske to se ne događa. Meni se uvijek činilo da, kada pogledate APN, postoji mjesta za napredak. ali to bi se trebalo riješiti na ponudi. APN možda nije dobro rješenje. Trebalo bi djelovati na ponudu. Da lokalne jedinice ili država, recimo, počnu dijeliti stanove za dugoročni najam. To je Austrija'', zaključio je i dodao da se treba raditi i na ekonomskoj pismenosti građana.

