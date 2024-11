Velebit - sveta gora ili igralište za brze i žestoke? "Zbog zarade čini se da ga ne znamo čuvati od sebe samih"

Park Prirode Velebit ugostio je u rujnu podno Tulovih greda i na Majstorskoj cesti koncert i reli utrku motora, quadova i SSV vozila, izazvavši kritike stručnjaka koji tvrde da su te aktivnosti suprotne zadaći koju bi ta ustanova trebala obavljati. Ravnatelj, međutim, tvrdi da zakon nije prekršen.

Parkovi prirode su, uz stroge rezervate, nacionalne parkove i posebne rezervate, zaštićena područja od državnog značaja sa zadaćom očuvanja područja, vrsta, staništa i georaznolikosti. Majstorska cesta, povijesna velebitska cesta koja je u prometu od 1832., uvrštena je 2007. na popis kulturnih dobara Republike Hrvatske



No, ravnatelj Parka Prirode Velebit Mario Šaban zaštićeno je područje, poznato po bioraznolikosti, georaznolikosti i krajobraznoj raznolikosti, ustupio komercijalnim sadržajima koji, kako tvrde stručnjaci, ozbiljno ugrožavaju hrvatsko prirodno blago i kompromitiraju temeljnu zadaću i svrhu ustanove PP Velebit.



Šaban, pak, odgovara da su u parkovima prirode dozvoljene gospodarske djelatnosti.



Na svojoj Facebook stranici PP Velebit je objavio da je u organizaciji Lovinačkog turističkog foruma, neprofitne udruge iz Lovinca 1. rujna na Majstorskoj cesti i livadi podno Tulovih greda održan "nesvakidašnji glazbeni performans, prvi takve vrste u 192 godine njezina postojanja". Ansambl Sudar Percussion izveo je ondje Jean Michel Jarreov Oxygene.

Stručnjaci i ljubitelji prirode se pitaju je li, s obzirom na buku, veliki broj ljudi, osobnih vozila i autobusa, taj zaštićeni krajolik podobna kulisa za jedan takav događaj i nije li se on mogao održati u Lovincu ili okolici, ako je cilj obogatiti manja mjesta kulturnim događanjima.



Šaban je u razgovoru s Hininim novinarom Serđom Obratovim rekao da je izašao u susret Lovinačkom turističkom forumu, da komercijalnu uslugu koju PP Velebit nudi nije naplatio, ali da se sljedeće godine nikakav koncert neće održati na toj lokaciji. "Ja ću to sljedeće godine zabraniti", poručuje Šaban.

Komercijalizacija u bescjenje

Ana Jurković, organizatorica koncerta, rekla je da je na tom događanju bilo oko 500 ljudi koji su s ličke i dalmatinske strane prevezeni mini autobusima kako automobilima ne bi zakrčili Majstorsku cestu.



"Mi smo koncert održali zbog poštovanja prema prirodi i Velebitu (...) i ne bi htjeli da ostane gorak okus u ustima", izjavila je Jurković.

Smatra da Velebit ima veliki turistički potencijal i da PP Velebit komercijalizacijom, odnosno ustupanjem zaštićenog krajolika za održavanje koncerata ili reli utrka, radi odličnu stvar jer tako ima kontrolu nad događajima.



Ravnatelj Šaban tvrdi da PP Velebit kontinuirano provodi mjere zaštite prirode i koristi sve dostupne mehanizme, ali dodaje da je u nezavidnoj situaciji jer je Majstorska cesta državna cesta i on ne može zabraniti vožnju javnim prometnicama.

Po njegovim riječima, izdavanjem koncesijskih odobrenja za takva događanja Park prirode barem ima saznanja o njima te ima mogućnost uvjetovati na koji način će se odvijati.



Održani reli PP Velebit je naplatio 1500 eura, uvjetovano je ograničenje brzine, ali Šaban priznaje da se to ne može u potpunosti kontrolirati te da je vidljivo da se cesta ruje. "Htio sam da imamo kakvu takvu kontrolu", rekao je.



Osobno se, kako je rekao, protivi utrkama automobila, motocikla i četverocikla i htio ih je zabraniti ili dići cijenu na 10.000 eura kako se Velebit ne bi ustupao u bescjenje, ali tvrdi da nadležno ministarstvo tome nije sklono.



"Organizirali mi to ili ne, na Majstorskoj cesti se redovito okupljaju vozači tih vozila i imaju svoje interne utrke. Ja sam u pat poziciji", kaže Šaban.



Poklonici Velebita svoje su negodovanje izrazili na društvenim mrežama i pišu da je takva komercijalizacija Velebita "sramotna, tragična i žalosna".

Velebit su mir i tišina

"Po komentarima bismo rekli da ljubitelji Velebita planinu još uvijek vežu uz mir i tišinu, jer taj mir i tišina treba svom onom divljem življu kojem je Velebit jedini dom, a kojim se dičimo kada ga prezentiramo gostima, turistima, posjetiteljima", izjavila je za Hinu dr. sc. Sanja Đurin, antropologinja na Institutu za etnologiju i folkloristiku u Zagrebu.



"Iako ponosni na to što Velebit ima i što on jest, pod navalom želje za zaradom čini se da ga ne znamo čuvati od sebe samih. Spomenuti koncert ili reli utrke su neprimjereni načini komercijalizacije najveličanstvenije planine u Hrvatskoj", smatra Đurin.



Napominje da je, prema financijskom izvješću, za PP Velebit u 2023. godini izdvojeno iz proračuna 368.496 eura, a uz to 130.796 eura iz institucija i tijela EU.



"Možda se i pitate zašto se novac poreznih obveznika izdvaja za rad osoblja u parku prirode, tj. za mehanizme očuvanja i zaštite ugroženih biljnih i životinjskih vrsta, geoloških vrijednosti Majstorske ceste i same ceste kao kulturnog spomenika, ako se one istovremeno uništavaju", rekla je znanstvenica.



PP Velebit na službenoj mrežnoj stranici kao aktivnosti u svojoj turističkoj ponudi navodi planinarenje, penjanje/alpinizam, rafting i vožnju kanuom te biciklizam.



U cjeniku za organizirane izletničke grupe i turistička vođenja na zanimljiva mjesta poput Cerovačkih pećina, navode se i koncesijska odobrenja iz kojih je vidljivo da PP Velebit za određenu cijenu iznajmljuje zaštićena područja od državnog značaja za koncerte, kazlišne predstave, muzičke i filmske festivale, smotre, sajmove i prikaze povijesnih događanja, piše Vesna Klanac, novinarka Hine.



Za sportske, zabavne i rekreacijske djelatnosti te djelatnosti aktivnog i pustolovnog turizma, PP Velebit nudi na zaštićenom području, između ostalog, automobilizam (cestovni) i četverociklizam (quadovi) uz naknadu od 3000 eura i motociklizam za 1300 eura.



"Utrka koju odobri PP Velebit, nije pod nadzorom policije, vozači voze na vlastitu odgovornost pa ćete i vi ukoliko se tamo nađete u krivom trenutku riskirati pogibelj na vlastitu odgovornost", upozorava Đurin.



"Jednom otkriven, Velebit postaje sve popularniji među reli vozačima. Činjenica da se radi o planini koja obuhvaća dva nacionalna parka i da je čitava pod zaštitom zbog svoje bioraznolikosti, samo su razlog više da je posjećuje sve više reli avanturista", rekla je Đurin.

Zabranama se ubija turizam

Perica Martinović, vlasnik turističke agencije usmjerene na offroad motoekspedicije i organizator sad već vrlo poznate utrke Dinaric Rally koja prolazi i Majstorskom cestom, ne vidi problem u održavanja reli utrka u PP Velebit.



"Radi se o županijskoj cesti otvorenoj za sav promet i na njoj je postavljena i prometna signalizacija. Mi smo legalni, uvijek tražim dozvolu od PP Velebit i šumarije, a utrka se odvija po zadanim pravilima", rekao je Matijević za Hinu.

"Potpunom zabranom komercijalnih aktivnosti ubija se turizam. Rješenje nije zabrana već legaliziranje istih uz stroga pravila, uključujući ograničenje brzine na najviše 40km/h", rekao je Matijević. Smatra da se jedino na taj način može kontrolirati što se radi u PP Velebit, inače će se, tvrdi, razmahat ilegalne aktivnosti.



Već sada su, kaže Matijević, procvale ilegalne turističke agencije koje Majstorskom cestom autobusima na kat dovoze brojne turista podno Tulovih greda i ne plaćaju ulaznicu. Terenci se, dodaje, također nesmetano voze.



Matijević za sebe kaže da je veliki ljubitelj Velebita te da je njegova utrka preko pet planina Dinarskog gorja zamišljena oko ideje zaštite prirode, a na pitanje kako je komercijalizacija Dinarida spojiva sa zaštitom prirode odgovara da je "imperativ potpune zaštite i zauzimanje stajališta da sve škodi" neprovodiv.



"Niti parkovi prirode imaju alate da kontroliraju to područje, niti ministarstvo želi zabraniti komercijalnu djelatnost. To se odnosi samo na stroge rezervate prirode", rekao je Matijević.



Strogi rezervati prirode, na kojima je zabranjena bilo kakva aktivnost kojom se može narušiti prirodna ravnoteža su Bijele i Samarske stijene te Hajdučki i Rožanski kukovi.



Smatra da se svi parkovi prirode, pa tako i PP Velebit, "nalaze u nebranom grožđu" jer moraju štititi određeno područje za koje je Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije dalo zeleno svijetlo za komercijalne djelatnosti, uključujući i Majstorsku cestu.

Prosvjed znanstvenika

Lani je više od 40 znanstvenika potpisalo prosvjedno pismo kojim se od uprave PP Velebit traži zabrana održavanja reli utrka i vožnja off-road vozilima u granicama parka i Majstorskom cestom, zbog velike štete koju takva vozila nanose biljnom i životinjskom svijetu kao i samoj Majstorskoj cesti, dragulju kulturne baštine.



Šaban njihov apel upućuje na drugu adresu - ministarstvo.



Hina se u traženju odgovora kako pomiriti očuvanje najopjevanije hrvatske planine i rentanje iste u komercijalne svrhe obratila Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije i tražila razgovor s ravnateljem Uprave za zaštitu prirode Igorom Kreitmeyerom i načelnikom Sektora za zaštićena područja Josipom Hrenom. No, iz press službe ministarstva odgovoreno je da razgovor nije moguć već samo upit mailom s unaprijed dostavljenim pitanjima.

Ministarstvo se na kraju oglasilo birokratskim odgovorom da je u parkovima prirode dopušteno provoditi aktivnosti u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode te pravilnicima o zaštiti i očuvanju konkretnog zaštićenog područja (..) te da "za određene dopuštene djelatnosti postoji i Pravilnik o koncesijskim odobrenjima na zaštićenom području".



"Koncesijskim odobrenjima javnih ustanova osigurana su jamstva zaštite prirode za pojedinu djelatnost. Što se tiče vožnje Majstorskom cestom, koja je državna cesta otvorena za javni promet, Javna ustanova PP Velebit nema ovlasti regulirati promet na toj cesti. Jedini način kontrole organiziranih utrka ili sličnih događanja je kroz izdavanje koncesijskog odobrenja", priopćilo je ministarstvo.

Iako još uvijek "Ličanin vrli po njemu skita i još u gori pjeva vila Velebita", mnogi se pitaju da li će "naša sveta gora i pradjedova naših dika" ostati raj "vilovitog stijenja, mirisavog smilja, strmih duliba i klanaca" ili će postati igralište za "brze i žestoke" uz buku motora i mirise oktana?

