Strašna tragedija u Novom Sadu gdje se u petak urušila nadstrešnica željezničkog kolodvora, rezultirala je smrću 14 osoba. Svi se pitaju kako je moguće da se nešto ovakvo dogodi, posebno jer je ova stanica rekonstruirana prije četiri mjeseca, a građevinski inženjer i građanski aktivist Danijel Dašić sada je ponudio odgovor na ovo pitanje, piše Nova.rs.

"Do rušenja je došlo jer su na postojeću armiranobetonsku konzolu, ankeriranu čeličnim profilima za krov, dodali masivnu čeličnu konstrukciju s teškim staklima koja je dovela do čupanja ankera i loma konzolnih nosača", napisao je on na svom profilu na društvenoj mreži X i dodao: "Zato panika i priča da nadstrešnica nije rekonstruirana".

Do rušenja je došlo jer su na postojeću armirano betonsku konzolu, ankerisanu čeličnim profilima za krov, dodali masivnu čeličnu konstrukciju sa teškim staklima, koja je dovela do čupanja ankera i loma konzolnih nosača.



Zato panika i priča da nadstrešnica nije rekonstruisana. pic.twitter.com/zlWSpO24tb — Danijel Dašić (@mrcoslav) November 1, 2024

Pročitajte i ovo Velika tuga Kobna željeznička stanica dva puta svečano otvorena, oglasila se i tvrtka koja je radila na rekonstrukciji

Pročitajte i ovo TRAGEDIJA U NOVOM SADU FOTO Završena akcija spašavanja, Novosađani se okupljaju blizu mjesta tragedije : Život je u ruševinama izgubilo 14 ljudi, među njima i dijete

Pročitajte i ovo urušavanje nadstrešnice Nakon tragedije u Novom Sadu oglasio se Vučić, objavio informacije o poginulima i poručio: "Tražim političku i krivičnu odgovornost"