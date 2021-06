Sve više Zagrepčana žali se na probleme s vranama koje su počele napadati ljude. No postoji i druga strana priče. Kako izgleda suživot s vranama koje ljude ne gledaju kao prijetnju ispričala nam je Vedrana Čović Nekić.

Cijepljenja protiv tetanusa, lomovi nogu, ozljede kralježnice, glave… Sve su to ozljede koje sve češće liječe zagrebački liječnici, a uzrok su im – vrane.

Dok dio građana živi u strahu od ovih ptica, jedna nam je Zagrepčanka otkrila drugu stranu medalje. Potaknuta lošim iskustva sugrađana, Vedrana Čović Nekić ispričala nam je da suživot s vranama može biti i potpuno drugačiji.

''Jako mi je žao nastradalih ljudi. No, moja obitelj ima sasvim drugu stranu priče o vranama. Kad izlazimo s psima u park za pse, one se s nama druže'', počela je Vedrana.

Kada god s psima uđe u park za pse u Sigetu, obavezno im se dođe javiti nekoliko vrana.

''Slete pored ramena da jave da su tu. One se s našim psima baš igraju. I nikad, ali baš nikad nije bilo problema s psima, a ne znam ni da su se drugi ljudi žalili na njih'', kaže nam.

Povlače se kada osjete da su nepoželjne

Jedan od njihovih pasa čak je spasio mladu vranu od potencijalne opasnosti.

''Kad je našla mladu vranu uplašili smo se što će biti jer znamo da vrane štite svoje mlade. Ali one uopće nisu reagirale na to što je ona mladunče uzela i nježno u ustima donijela do nas. Pustili smo mladunče van parka da ju netko slučajno ne ozlijedi, a vrane nam nisu baš ništa napravile'', ispričala je Vedrana čiji se psi redovito igraju s vranama.

Vrane se ne boje stanovnika niti pasa u zagrebačkom naselju Siget - 1 (Foto: Privatni album)

''Za sve ove godine koliko živimo ovdje nikad nismo doživjeli niti n od napada. Zapravo, u trenutku je moj strah od vrana prerastao u naklonost i svi skupa funkcioniramo bez ikakvih problema'', otkrila je.

Nekoliko je puta i sama posvjedočila da vrane osjete kada nisu poželjne. ''Primijetili smo da se povuku kada osjete da ih netko ne voli ili se boji'', kaže i dodaje da čak i sada kada ima puno mladih nema problema.

Pozdrave se i odu dalje

Suživotu s ovim pticama posvjedočili su nedavno i Vedranini prijatelji koji su, kaže, ostali oduševljeni.

''S gostima smo otišli u park i to poslijepodne kada obično nema vrana, ali ovog su puta došle dvije. Pojele su nekoliko keksića i otišle dalje. Gosti koji su bili s nama su ostali u šoku kako su dobre'', ispričala je Vedrana Čović Nekić koja ovakvom ponašanju vrana svjedoči već godinama.

Ipak, priznaje da ih se i sama isprva bojala. ''Nije bilo ugodno na početku, pogotovo kada se gnijezdu blizu tebe. Ali sve su životinje slabe na hranu, tako sam shvatila da su dobre'', rekla je.

Stručnjaci ovim ponašanjem oduševljeni

Zašto ove vrane ne napadaju stanovnike Sigeta, već s njima uživaju, provjerili smo u sa stručnjacima u udruzi Biom koja se bavi proučavanjem prirode.

Voditeljica Programa za edukaciju i komunikaciju Iva Šoštarić ostala je ugodno iznenađena ovakvim ponašanjem vrana. Potvrdila je da je riječ o istoj vrsti vrana koja u drugom dijelu Zagreba stanovnicima zadaje glavobolje – sivim vranama.

Na fotografiju vrana koje se druže s psom nije ostala ravnodušna. ''Ovo mi je stvarno odlično. Jako mi je drago čuti tako nešto za promjenu. Očito se osjećaju uz njih skroz sigurno jer nema šanse da bi joj inače došle blizu'', pojasnila je stručnjakinja ovaj odnos.

Pas i vrane (Foto: Privatni album)

Osvrnula se i na slučajeve u kojima su ljudi izvukli deblji kraj. ''Ove koje napadaju rade to isključivo kada su poletarci toliko veliki da ne stanu u gnijezdo, ali ne dovoljno veliki da su im perje i rep razvijeni pa su loši poletarci. U tom periodu su jako osjetljivi i one su posebno defanzivne'', objašnjava.

Zašto vrana napada?

Istaknula je i da vrana napada isključivo onda kada je mladunac u blizini. Apelirala je na stanovnike da, ako vide vranu, ne pokušavaju u blizini tražiti mladunce jer bi ih mogla napasti.

''Najveće ozljede nastaju zbog panike i kada ljudi krenu panično bježati. A panika je najgora. Jasno je da ako te krene salijetati nekakva takva ptica da se uplašiš, ali treba samo pomahati rukama i nastaviti dalje. Ona vam zapravo ne može ništa. Vrane su dovoljno pametne da znaju da ih, ako se predugo zadržavaju oko vas, možete uhvatiti i one mogu onda nastradati. One imaju strategiju koja se zove iritiranje i zastrašivanje'', kaže Šoštarić.

Otkrila je i jednu zanimljivost o ovim pticama. ''Vrlo često ljudima koji ih hrane one donose poklone. Nose razne tričarije i stvarčice. Jako su pametne i dobro pamte lica, pa znaju tko ih hrani'', objasnila je stručnjakinja.