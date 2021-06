Počelo je još tamo oko nove godine, a sada je na vrhuncu. Vježbanje, detoksikacija, gladovanje, tretmani. A sve kako bismo onih 10 dana godišnjeg odmora izašli što utegnutiji na plažu. Ali ne ako se pita Ninu i Margaritu. One su teroru fit tijela za ljeto odlučno rekle ne i učinile mnogima nezamislivo. Svoje strije, celulit i šlaufiće oko trbuha bez kompleksa pokazale su na nacionalnoj televiziji i tako jasno poručile - volimo svoje tijelo. One su više od svog konfekcijskog broja. Žene zbog kojih ćete i vi drugačije odlaziti na plažu i obećavamo - plakati od smijeha.

Ovo nije priča o idealnom tijelu spremnom za plažu, nego svima nama, normalnim, prosječnim ženama. Kojima je s porastom temperatura dosadilo da rastu i očekivanja jer... Mi smo se namorale.

"A šta moraš u životu? Šta moraš? Ne moraš ništa majke ti", kaže Nina Božilov.

Osim možda, za viši cilj, izaći iz komfor zone poput nje.

"Znači u gaćama sam. Na nacionalnoj televiziji", ustvrdila je Margarita koja je hrabro stala pred kamere.

Ona je Internetmater, Kreten domaćica ili samo Margarita. Blogerica bez dlake na jeziku koja o ovoj temi itekako ima što za reći.

"Zato što me jako ljuti savršeno tijelo koje nas tjera da se ne osjećamo dobro jer nitko tako ne izgleda", kaže Margarita reporterki Provjerenog Maji Medaković.

"Ja ne znam šta znači ljetno tijelo. Nisam nikad ni na jednoj plaži gdje sam se kupala vidjela to ljetno tijelo", dodala je Nina.

I dok je Margarita na društvenim mrežama dobro poznato lice jer je prate deseci tisuća, mahom žena, za Ninu nisu čuli samo oni koji imaju problema sa sluhom. Ona je asistentica u produkciji, mama, supruga i unatoč svim svojim sitnim i manje sitnim nesavršenostima, zadovoljna žena.

"Ne znam, volim svoj nos, svoje dupe, svoj... ne znam, svoje sise, pa volim sve, volim sebe!", ističe Nina.

Stav i samopouzdanje koji dolaze s godinama. A na vrhuncu su, kaže jedno američko istraživanje kada navršite, pazite sad, 60 godina. Da. Šezdeset! U tim smo godina, kažu znanstvenici, najzadovoljniji sobom i nije nas briga što drugi misle. Ali što do tada?

"Imam sve artikle koji su ne. Imam celulit, imam salo na trbuhu, imam salo na rukama, imam... sise su se objesile sa već negdje 16, to je to, nikad nije izašlo kako treba", govori Margarita kroz smijeh.

Pa kad već nisu nešto čime se možeš pohvaliti, onda im barem daš ime. Iz poštovanja. Ili autoironije.

"Ja ih zovem mama Afrika jer to je normalna stvar", kaže Margarita Tomić Seiter.

Prije je, priznaje, muku mučila s kupovanjem kupaćih kostima...

"Ajde ne laži. Uzela si kupaći koji ima špagice i vezice i sad se ti čudiš kao nije tvoj đir. A izgledaš ko... kulenova seka", ustvrdila je Margarita.

"Ova sezona je grozna. Nema... Sve su one brazilske gaće. Ja ne znam, kad to donesem u kabinu, hoću to stavit na glavu ili na guzicu. Mislim, ne znam gdje to ide? Mislim to je ovoliko, šta je to!?", pita se Nina.

A ni situacija koju zatekneš kada uđeš u kabinu, slažu se obje, ne bi mnogo pomogla.

"Šta je tim ljudima!? Zašto stavljaju toliko ogledala i zašto stavljaju takva svjetla?!?!", pita se Nina i dodaje kako nitko iz te kabine ne izlazi zadovoljan.

Sa četrdeset godina i dvoje djece naučiš živjeti s tim. Dapače, sa svekolikim ćeš pukom bez problema i bez stida podijeliti svoje fotografije u badiću. Usprkos i unatoč svim svojim artiklima.

I pokazati ono što mnogi svim silama žele sakriti. Ali ono s čime se dobra većina nas bori svakodnevno - kako se uvući u traperice.

Sve ovo što ona, a vrlo vjerojatno i vi imate, nećete tako lako pronaći na društvenim mrežama. Jer to, kažu, nije lijepo, privlačno, za Instagram. To nije savršeno.

"Imam ja nekih prijateljica na Instagramu koje su predivne na Instagramu, ali ih u dućanu ne prepoznajem", kaže Božilov.

"I ja sam rekla, neću ja to tako. Znači, ja želim da se vide sve moje nesavršenosti", dodaje Margarita.

To je samo prosječno, rekli bi mnogi. A diktatura perfekcionizma, pogotovo prije ljeta i izlaska na plažu, tvrdi profesorica psihologije Alessandra Pokrajac Bulian, šteti našem mentalnom zdravlju.

"Uvijek uspoređuje s nekom metom koja je od nje u nečemu bolje, u izgledu, ljepotu, skladu odjeće, savršenom tenu, ravnom trbuhu. Ova je na neki način ta kontinuirana potreba za usporedbom nažalost ima negativan efekt na samopoštovanje, na to koliko osoba sebe cijeni vrednuje kao osobu", kaže psihologinja.

Znanstvenici sa sveučilišta u Pittsburghu još su prije četiri godine ustvrdili da je Instagram društvena mreža koja uvelike utječe na samopouzdanje i dovodi do depresije.

"Moraš se potruditi malo bolje, mogla si malo više stisnut, mogla si malo manje jest, treba se ovo, treba se ono. Taj pritisak je nenormalan", kaže Margarita.

Iako joj ovako nije problem, skinuti se na plaži još uvijek nije Margaritina omiljena ljetna disciplina.

"Isuse šta je meni ovo trebalo", pitala se dok je bila na trampolinu u badiću.

Ali uvlačenje trbuha čim se stupi na plažu nešto je o čemu bi svaka žena mogla napisati doktorsku disertaciju.

Oni nisu nikada debeli nego samo jaki, ali i muškarcima je trbuh osjetljivo područje. Pa o tome kako izgledaju, brinu se i oni najiskusniji, poput Margaritinog tate.

"Ne vidi ti se stomak, najzgodniji si. pogledaj! Vidiš kako se vidiš. Vidiš da si zgodan", rekla je Margarita tati, a on je prihvatio: "Jesam!".

"Držim do sebe, uvijek sam fino izbrijan. Kako brijem gore tako i…", rekao je Jozo (70).

Ako od ove izjave niste pali u nesvijest, evo kakve žene voli sedamdesetogodišnji Jozo koji u teretanu ne ide samo nedjeljom.

"Obožavam uredne, čiste žene. A to što ima malo celulita? To me ne dira", kaže Jozo.

Sve ono što mi vidimo i što nama smeta, oni ni ne primjećuju ili im je jednostavno simpatično.

"Ne znam, meni je bitno da muž kaže ja sam njegova krafnica i to je ok", kaže Marija.

No nikako nije ok, ističe profesorica, ono čemu smo i dalje svakodnevno svjedoci, a nad čime se moramo itekako zamisliti.

"Neke djevojčice, mi smo radili istraživanja koje imaju 8 ili 9 godina već iskazuju tjelesno nezadovoljstvo. Dakle, to je nešto što su naučile u kulturi u kojoj žive. Dobile su input od roditelja, netko ih je zadirkivao od vršnjaka ili članova obitelji", kaže Pokrajac Bulian.

I jedna i druga su, priznaju, prije desetak godina izgledale onako kako sada mogu samo sanjati.

"Isto smo mislili da imamo pet kila više i uvijek je netko drugi bio zgodniji, a zapravo je to sve bezveze", kaže Nina.

Pa su odlučile okrenuti pilu naopako. Nina se posljednjih godina za ljeto priprema tako da se maže kremom sa zaštitnim faktorom. I pazi što jede.

Za mentalno su zdravlje ćevapi najbolji. Baš kao i vježbanje. Pa tri puta na tjedan ona ustaje u pet ujutro i vježba.

"Imam jedan sloj sala i ispod tog sala je Chuck Norris, znači Chuck Norris i gotov si, to je takva snaga iznutra koju ja osjećam svakim komadićem svojeg tijela da meni nitko ne može reći i nitko mi ne može uopće ni blizu doći da tu nešto ne štima", ističe Margarita.

Iako se možda na prvu ne vide ispod špek rolica, kako im ona od milja tepa, mišići su tu. A Chuck Norris stav i Jodina mudrost došli su s godinama.

"Nikad nećeš biti zadovoljan ako se koncentriraš na izgled. Znači nikad. Jer uvijek će nešto biti. Uvijek će nešto biti. Kad riješiš salo na trbuhu, bit će debela leđa pa će biti celulit pa će biti objesile su se sise. Ili nešto slično", smatra Margarita.

"Ja vjerujem da nam treba uopće takav način razmišljanja, da li kroz influensere, kroz neke važne popularne i poznate osobe koje onda daju jednu pozitivnu poruku. Ali u smislu jednog pozitivnog prihvaćanja vlastitog tijela", dodaje psihologinja.

One su uspjele. I nije neka velika mudrost. Mora te samo boljeti briga. I ništa drugo, kaže Nina, ti ne moraš.

"Ne moraš kupit ni taj badić! Sigurno imaš onaj od prošle godine i ugurat ćeš se nekako u njega", ističe Nina.

Ili nećeš. I što? Ništa! Ispada da nikada nismo zadovoljne, a to nije dobro. Ne zbog kojeg kila viška ili ono malo celulita na stražnjici nego zbog slike koju imamo o sebi. Da nismo lijepe, dovoljno dobre, savršene. A sve smo mi puno više od konfekcijskog broja.

