U trenutku najteže boli odlučili su darovati život: Ovo je priča koja nikoga neće ostaviti ravnodušnim

Mihaela nema već 16 godina, Petra četiri, ali bol i dalje traje. Kako je to, znaju svi koji su doživjeli ono što niti jedan roditelj ne bi trebao – smrt vlastitog djeteta. U najtežem trenutku života u majkama koje pričaju za večerašnje Provjereno rodila se nevjerojatna snaga i, prije svega, plemenitost.

Reporterka Provjerenog Maja Medaković donosi priču o ljudima koji su se prerano morali oprostiti od svoje djece, ali onda su zahvaljujući donaciji organa spasili čak sedam života.

Priču o svojim sinovima ispričale su s posebnim sjajem u očima, kao i uvijek kada govore o njima. Marija o svom Petru, Janja o svom Mihaelu. O svojim sinovima koji više nisu tu, ali kroz druge – ipak žive.

Provjereno: Izgubile su dijete, ali spasile živote - 3 Foto: Provjereno

Petar, Marijin sin jedinac, te je kobne subote bio u izlasku s četvoricom prijatelja, a na povratku su imali prometnu nesreću svega nekoliko kilometara od kuće. Petar je završio u bolnici u zagrebačkoj Dubravi, jedanaest dana je bio u komi, a onda, umjesto čuda kojem su se nadali, njegove roditelje dočekala je bolna realnost. Njihovu Petru ustanovljena je moždana smrt.

"Pa prođu svi trnci cijelim tijelom. Imaš dojam da ti se kosa frčka, da trepavice trepću prejako, da te svi ljudi svijeta gledaju, a da ti moraš to čuti i moraš prihvatiti. Ponoviš si to u glavi što si čuo. Nesvjesno sam primila supruga za ruku. Njemu je bilo jako loše", za Provjereno je najgore trenutke u životu prepričala Marija Tomić.

Provjereno: Izgubile su dijete, ali spasile živote - 10 Foto: Provjereno

Prije šesnaest godina život je obitelji Butković namijenio sličnu priču. Bilo je tada u Tordincima puno djece i svi su se, kaže, igrali na ulici, njima pred kućnim pragom. Mihael je stradao kada je na njega naletio traktor. Hitna je teško ozlijeđenog sedmogodišnjaka prevezla u Vinkovce, a zatim u Osijek.

"Sutradan ujutro, kad smo došli, doktor je rekao da nema spasa: 'Vašem sinu je mozak više od pola mrtav.' Otišli smo preko puta bolnice, bio je neki kafić, na kavu i suprug je stao i rekao: 'Ajmo mi donirati njegove organe'", prepričala je trenutke odluke Janja Butković.

Provjereno: Izgubile su dijete, ali spasile živote - 1 Foto: Provjereno

Nešto o čemu nikada prije nisu razgovarali postala je njihova stvarnost, a njihov Mihael je spasio pet života. Trenutka nije dvojila ni Marija, čiji je Petar spasio dva života. O njima razmišljaju svakodnevno i nose ih u srcu te znaju da njihovi sinovi sada žive kroz neke druge ljude.

Ne propustite večeras u Provjerenom na Novoj TV priču o nevjerojatnim ljudima koji su, u trenutku najteže boli, odlučili nekome drugome darovati život.

