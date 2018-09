Kasno poslijepodne, na nepoznatoj lokaciji navodno izvan Zagreba, sastaje se predsjedništvo SDP-a. Prema najavama, trebao bi to biti sudbonosni sastanak za predsjednika stranke Davora Bernardića. Svi akteri šute, ali kuloari bruje.

Na sastanku koji će trajati do kasno u noć, Bernardićevi suradnici koji su mu dosad čuvali leđa, pokušat će ga nagovoriti da sam ode s funkcije. Danima se govorilo da je šef SDP-a Davor Bernardić spreman na uzmak, ali kao što je DNEVNIK.hr prvi objavio, on na to niti ne pomišlja. No, budući da zagovornike više ne broji na prste jedne ruke nego samo na jedan prst, neće imati izbora. Ne ode li sam, mogu pokrenuti smjenu na Konvenciji.

Prvo se šuškalo da će njegov zaštitnik i mentor Zlatko Komadina biti taj koji će Bernardiću reći da bi sad stvarno trebao otići, ali je njemu to ipak pretežak zadatak pa ga je prepustio Ivi Jelušiću i Rajku Ostojiću. Jelušić nam je samo rekao da je ''razgovarao i razgovarat će'' s Bernardićem. Spreman je, ako to ne učini nitko prije njega, on danas otvoriti pitanje Bernardićeva odlaska.

Ivo Jelušić (Foto: Dnevnik.hr)

Ode li Bernardić s mjesta predsjednika, prema stranačkom Statutu, do izbora novog vodstva stranku bi trebao voditi potpredsjednik SDP-a Zlatko Komadina koji je prošloga tjedna sa SDP-ovom europarlamentarkom Biljanom Borzan razgovarao o mogućim scenarijima. Oboje su potvrdili susret, ali demantirali informacije da joj je nudio preuzimanje stranke. Na naše pitanje bi li bila spremna preuzeti vođenje stranke, Borzan je odgovorila: ''To bi u ovom trenutku bilo oštrenje ražnja dok je zec u šumi.''

Zlatko Komadina (Foto: Dnevnik.hr)

Početkom idućeg tjedna održat će se sjednica Kluba zastupnika SDP-a na kojoj bi dosadašnji predsjednik Arsen Bauk trebao i službeno podnijeti ostavku. To mjesto, prema odluci Predsjedništva, trebao bi preuzeti Bernardić, ali nije jasno hoće li odluku dati na glasanje u Klubu ili samo izvijestiti predsjednika Sabora o promjeni. Na sjednici Kluba pobunjeni SDP-ovci planiraju za šefa izabrati suspendiranog Peđu Grbina. U tom slučaju SDP-ov Klub imat će dvojicu predsjednika.

Bernardić planira ostati šef stranke, pa čak i postati predsjednik Kluba, ali sve je izvjesnije da neće bit ni jedno ni drugo.