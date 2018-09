Predsjednik SDP-ova Kluba u odlasku Arsen Bauk nije želio potvrditi informaciju da je šef stranke Davor Bernardić odustao od preuzimanja saborskog Kluba zastupnika.

"Ako je odustao, to bi on trebao reći, a ne ja. Ako nije odustao, on treba reći. Ja znam što je odlučio, ali neću reći", nije htio otkriti Arsen Bauk najavivši da će se sjednica Kluba održati uoči početka zasjedanja Sabora 19. rujna.

"Smatrao sam da u situaciji u kojoj dvije trećine zastupnika traži da predsjednik stranke ode, da predsjednik stranke treba preuzeti odgovornost. Ne mogu ja biti izvanredni povjerenik ili stečajni upravitelj ili provoditi politiku nekoga mimo volje dvije trećine članova tog Kluba. Smatrao sam da odgovornost treba preuzeti onaj koji ima odgovornost, a to je predsjednik stranke. Ako on ne želi preuzeti odgovornost, onda ne treba biti predsjednik stranke", rekao je Bauk.

Na pitanje o mogućim prijevremenim parlamentarnim izborima, Bauk je rekao da, što se tiče većine, stabilnost ovisi o njezinoj čvrstoći, a ne dužini klupe. ''Većina je tanka, ima veliki broj koalicijskih partnera koje treba usuglašavati, ali činjenica je da ti koalicijski partneri nisu previše zahtjevni, pa ih je lako koordinirati. Nekih tektonskih poremećaja u vladajućoj koaliciji nije bilo. Ne bih sudio o stabilnosti po broju glasova u Saboru", poručio je Bauk i dodao da SDP mora biti spreman za prijevremene izbore kad i ako se dogode.

''Vjerujem da je bilo dana kada smo bili i spremniji, a nadam se da neće biti dana kad ćemo biti manje spremni nego danas'', zaključio je Bauk i najavio da će podržati Mostov zahtjev za smjenu ministra zdravstva Milana Kujundžića.