Predsjednik SDP-a Davor Bernardić spreman je preuzeti mjesto šefa Kluba SDP-a i ne razmišlja o povlačenju. Iz njemu bliskih izvora doznajemo da će poštivati odluku Predsjedništva da ga postavi na to mjesto. To je bila ideja Rajka Ostojića, a Predsjedništvo SDP-a donijelo je jednoglasnu odluku da Bernardić bude predsjednik Kluba zastupnika i ta se odluka mora poštivati, smatra Davor Bernardić.

Spominje se čak da bi oni koji se ne budu pridržavali odluke Predsjedništva mogli snositi sankcije. Odluka Predsjedništva mora se provesti, a ako se ne provede, Predsjedništvo će odlučivati o daljnjim koracima, prenio nam je izvor stav Bernardića.

Suspendirani član Predsjedništva SDP-a i potpredsjednik Sabora Siniša Hajdaš Dončić izjavio je da će članovi Kluba zastupnika SDP-a odlučiti hoće li predsjednik SDP-a Davor Bernardić postati predsjednikom Kluba, ali da bi bilo vrlo čudno da dvije trećine zastupnika koji se ne slažu s njim ipak podrže Bernardića za predsjednika Kluba.

Predsjednik SDP-ova Kluba u odlasku Arsen Bauk nije želio potvrditi informaciju da je šef stranke Davor Bernardić odustao od preuzimanja saborskog Kluba zastupnika.

"Ako je odustao, to bi on trebao reći, a ne ja. Ako nije odustao, on treba reći. Ja znam što je odlučio, ali neću reći", nije htio otkriti Arsen Bauk najavivši da će se sjednica Kluba održati uoči početka zasjedanja Sabora 19. rujna.

Iz više izvora tijekom dana dobili smo neslužbene informacije da će Bernardić odustati, ali njemu blizak izvor demantirao je da se planira povući.