Već pola godine PDV na hranu je niži, ali je hrana je skuplja. To ukazuje na to da je pala u vodu računica ministra financija Zdravka Marića da će kućanstva uštedjeti i do 80 kuna na mjesec.

Iako je PDV smanjen s 25 na 13 posto, meso je u prvoj polovici ove godine tek tri posto jeftinije nego lani, a riba je skuplja za 1,1 posto. Za 0,5 posto poskupjeli su i mlijeko, sir i jaja. S druge strane, voće je doista pojeftinilo za više do 13 posto, no povrće je poskupjelo za 2,4 posto.

Proizvođači koji i trguju na tržnici i sami priznaju da su cijene voća i povrća porasle.

"Mahuna je prošle godine bila po deset kuna, sad je po 20 do 25. Ja sam prošle godine trešnje prodavao po 15 kuna, a ove godine cijena nije pala ispod 20 kuna", rekao je Ivica Šušković, prodavač na tržnici.

Zbog toga je u vodu pala računica ministra financija Zdravka Marića da će zbog nižeg PDV-a kućanstva uštedjeti 80 kuna na mjesec. Trgovci tvrde višak novca od nižeg PDV-a nije završio u džepu građana.

"Veće su nabavne cijene i troškovi transporta", rekao je Mirko Budimir iz Udruge trgovine HUP-a te dodao da se nisu sve cijene povećala te da su "neki proizvodi i pojeftinili".

Smanjenje stope PDV-a: U novu godinu ulazimo s nižom cijenom stotina artikala, doznajte što sve pojeftinjuje

Analiza Mislava Bage: Ovoliko bi moglo pojeftiniti meso, voće ili pelene. No, iskustvo nas uči drukčije

Građani se zbog cijena žale i udrugama za zaštitu potrošača.

"Mi upozoravamo trgovce, ali nitko ih ne može natjerati. Ne znam što je to toliko poskupilo. Nije poskupilo ni gorivo, ni struja, ni ne znam koji drugi troškovi su mogli poskupiti", rekla je Ana Knežević iz Hrvatske udruge za zaštitu potrošača.

Ministar financija na polovici godine zbraja učinke poreznih izmjena pa će valjda znati tko je onda profitirao od nižeg PDV-a ako nisu ni trgovci ni proizvođači, a očito ni potrošači.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr