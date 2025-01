U godinu i tri mjeseca, koliko je prošlo od posljednje izmjene ograničenih cijena, tržište se itekako promijenilo.

"Krenimo od voća i povrća. Jabuke su u godinu dana skuplje od 12 do 24 posto ovisno o sorti, a sorta gala, čiju je cijenu Vlada zamrznula, pojeftinila je za 10 centi po kilogramu", rekao je reporter Dnevnika Nove TV Dino Goleš.

Posljednjih godinu dana najviše je pojeftinila salata puterica i to 80 centi. Krumpir, kruške i luk su jeftiniji do 15 centi po kilogramu i tu popis staje. Od uvođenja eura sve je poskupjelo osim banane, koja drži istu cijenu. Češnjak je skuplji 50, grah 80 centi, blitva i endivija euro, a kristal salata euro i 10 centi po kilogramu.

Dosad je Vlada ograničavala i cijenu trajnog mlijeka, jogurta i sir gaudu. U međuvremenu je trajno mlijeko poskupjelo sedam posto, a svježe 11 posto. Maslac je skuplji devet posto, edamer 17, a gauda 28 posto.

Ograničena je i cijena jaja, čija cijena u Europi raste do 17, a u Hrvatskoj pada od šest do 12 posto ovisno o razredu. Istodobno neograničeni podni uzgoj poskupljuje i do 40 posto.

"Kod mesa se vidi zanimljivi trend. Skuplji rezovi postali su toliko skupi da ih se manje kupuje pa, statistički gledano, premda su i dalje skupi – oni jedini pojeftinjuju", objasnio je Goleš.

Pileća prsa u godinu dana jeftinija su sedam posto, kao i pileći zabatak, ali je batak sa zabatkom skuplji sedam posto. Teletina je skuplja od 15 do 17 posto, odojak je skočio za devet posto, a cijena svinjetine uglavnom se nije mijenjala. Junetina je skuplja od pet do 12 posto ovisno o rezu, dok je biftek jeftiniji devet posto.

"Smatramo da je izuzetno važno zaustavljati rast cijena temeljnih proizvoda koji su važni za zadovoljenje elementarnih potreba naših građana. Teško je reći koji su to proizvodi koji moraju biti maknuti ili dodani s liste, ali ona svakako mora biti još šira", rekao je Darije Hanžalek iz Nezavisnog hrvatskog sindikata.

Što se tiče salama i delikatesa, tu su poskupljenja enormna, makar i nisu sva logična. Šunka je pojeftinila 14 posto, a šunkarica poskupjela pet. Hrenovke su, iako ograničene, skuplje 10 posto. Posebna i tiroska kobasica skuplje su tri, odnosno devet posto, a apsolutni rekorderi su pršut i zimska salama kojima je u godinu dana cijena skočila više od 30 posto.

Poskupljuje i kruh i pekarski proizvodi kojima je ministar gospodarstva Ante Šušnjar dosad davao najviše pozornosti. Ovaj tjedan sastat će se s trgovcima premda je još prošli pozivao na bojkot, novi popis ograničenih cijena još ćemo malo pričekati.

