Dio umirovljenika nezadovoljan mjerom Vlade o usklađivanju mirovina: "Bliži se superizborna godina pa slijedi superigrokaz"

Vlada je najavila da će umirovljenicima od iduće godine stizati veće mirovine, a reporter Dnevnika Nove TV Marko Biočina istaknuo je da je taj božićni poklon, "ako ga se tako može nazvati, možda jest uranio, ali nije nenadan".

Naime, na sjednici Nacionalnog vijeća za umirovljenike dogovoreno je da će Vijeće na tragu zahtjeva umirovljeničkih udruga Vladi uputiti prijedloge među kojima su zakonske izmjene o 85-postotnom usklađivanju mirovina i uvođenju trajnog dodatka na mirovine prema mirovinskom stažu.

Ministar rada Marin Piletić je nakon sjednice u srijedu naveo kako je HZMO procijenio da bi zahtjevi koje su predložile dvije umirovljeničke središnjice na godišnjoj razini prve godine kompletne primjene iznosile 1,8 milijardi eura.

Svjesni da si to državni proračun ne može trenutno priuštiti, dodao je, dogovorili su se da će kao Vijeće uputiti Vladi nekoliko zaključaka, prvi od kojih je da se kod sljedeće izmjene Zakona o mirovinskom osiguranju izmjeni odredba usklađivanja mirovina sa sadašnjih 70-30 u korist povoljnijeg indeksa rasta inflacije ili plaća na 85-15, u odnosu na zahtjev koji je bio 100 posto.

"Umirovljeničke udruge već dugo traže promjene u formuli usklađivanja mirovina, ali i uvođenje takozvane trinaeste mirovine. Očekivalo se da bi to moglo biti i ove godine, ali to se nije dogodilo. Ipak, Vlada je de facto obvezala da će se to dogoditi nagodinu, iako se detalji tek trebaju dogovoriti", objasnio je reporter.

Zasad znamo da nova naknada neće biti u visini pune mirovine.

"Dakle, umirovljenici neće dobiti još jednu punu mjesečnu mirovinu, ali ona će biti vezana za staž pa će oni koji su radili više – više i dobiti. Također, to će biti trajno tako da neće, poput dosadašnjih mjera pomoći, ovisiti o Vladinoj odluci. I formula po kojoj mirovine rastu dva puta godišnje bit će prilagođena tako da taj porast u budućnosti bude veći", dodao je.

"Superigrokaz za superizbornu godinu"

O ovoj je temi Biočina razgovarao s Milivojem Špikom, koordinatorom Platforme "Umirovljenici zajedno".

"Bliži se izborna godina i svaki puta kad se to događa, bliži se neki igrokaz. Sljedeća godina je superizborna tako da slijedi superigrokaz. Umirovljenicima praktički nije obećano ništa jer obećati nešto što će napraviti neka sljedeća Vlada je neozbiljno i ne vodi nikakvom rješenju", smatra Špika.

"Sve je u redu ako se povećava mirovina, ali uzmimo u obzir da je Vlada tijekom ovog mandata obećala da će povećati mirovinu na 50-60 posto prosječne plaće. Umjesto da se bavimo time, oni se zabavljaju pričama o uskrsnici, božićnici, 13. mirovini i sličnim glupostima", dodao je.

Problem je, istaknuo je, što ljudi koji su otišli u mirovinu prije 15-20 godina, imaju puno manja primanja, nego ljudi koji to učine danas.

"Ti umirovljenici su oštećeni za 250-300 eura i to se može riješiti samo na jedan način: novim izračunom kakav je predložila naša platforma", rekao je.

"Otprilike smo izračunali da bi naš prijedlog koštao oko 1,5 milijardi eure, a Vlada je ove godine povećala izatke za mirovinu za 1,1 milijardi eura. Tako da 400 milijuna eura neće sigurno biti teško naći, posebno jer se proračun puni rekordno, kao nikada prije", pojasnio je.

Ako Vlada ne prihvati njihov prijedlog, umirovljenici su spremni organizirati referendum.

"Kako oni najave izbore, mi idemo u prikupljanje potpisa za referendum. Tražit ćemo da se izračun radi na bazi 55-80 posto prosječne plaće, da aktualne vrijednosti mirovine budu 20 eura po godini radnog staža i da se nakon 65. godine ukine penalizacija", zaključio je.

