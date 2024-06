Gradonačelnik nakon tvrdnji da nisu omogućili priključak na hidrante: "Ne postoji odgovornost nikog drugog osim njih samih"

I dva dana nakon velikog požara plastičnog otpada u Zaprešiću građani i dalje teško dišu.

"Bilo je dva dana zagušljivo. Kad je sparno, ima miris po plastici. Može se disati, ali ne izlazi se iz stana", rekla je Marijana.

Požarište je i dalje pod nadzorom vatrogasaca koji ga čiste.

"Otvorenog plamena više nema. Ljudi koji rade na raskapanju požarišta nose izolacijske aparate tako da radimo svoj posao da se, što je to prije moguće, ovo privede kraju", objasnio je Željko Barun iz Javne vatrogasne postaje Zaprešić.

Prognoze o potpunom gašenju požara vatrogascima je teško dati jer posao otežavaju velike količine plastike.

"Pet do sedam dana će nam trebati da raskapamo. Sve zavisi o toj mehanizaciji i o dostupnosti same mehanizacije. Ne znamo što se nalazi još ispod, vidimo samo površinski sloj, tako da je to jako teško pretpostaviti", napomenuo je Barun.

Neugodni mirisi u Zaprešiću osjete se i dalje. Nakon vatrogasaca na teren će izaći policija, najavila je ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković.

"Potvrđeno je već javno da nije bilo razina bilo kojih čestica iznad onih graničnih. Što se tiče same kvalitete, za to će trebati dodatne analize koje se rade i o rezultatima će se obavijestiti javnost", rekla je.

Osim za kvalitetu zraka, građani su zabrinuti i za kvalitetu tla i poljoprivredne proizvode.

"Paralelno se dodatno rade i analize tla i opasnosti za zdravlje zbog poljoprivredne proizvodnje. Tako se radilo u Osijeku, tako se radi i ovdje", pojasnila je ministrica.

Rezultate cjelokupnog ispitivanja možemo očekivati za desetak dana.

Gradonačelnik o požaru

Reporterka Dnevnika Nove TV Anja Perković o požaru je razgovarala s gradonačelnikom Zaprešića Željkom Turkom.

"Najvažnije je da više nema ugroze za stanovnike Zaprešića ni okolnih mjesta", napomenuo je te odgovorio na tvrdnje CIOS-a da od gradskog vodovoda nisu dobili priključak za hidrante iako su ga tražili još u veljači.

"Objekt je u privatnom vlasništvu, a voda je jedna od obavezi tvrtke. Ne postoji odgovornost nikoga drugoga, osim njih samih", rekao je te negirao da iz Grada CIOS-u nije stigao nikakav odgovor.

Cijeli razgovor s gradonačelnikom možete pogledati u videoprilogu na vrhu članka.

