Vjetar ili nemar? Uzrok pada skele i dalje se utvrđuje, građani uznemireni: "Ovdje se radi očito o loše izvedenim radovima"

Kaos u središtu Zagreba. 20 metara duga skela pala je sa zgrade Policijske uprave koja se obnavlja, srećom, nitko nije ozlijeđen.

Vatrogasci, policija, inspekcija cijelog su dana na terenu. Uzrok pada i dalje se utvrđuje - je li razlog jak vjetar koji je puhao ili loše pričvršćena skela, pokazat će istraga.

Kako je središte Zagreba veliko gradilište, građani su zbog svega uznemireni. Donosimo i svjedočanstvo čovjeka na čiji je auto pala skela, a on čudom ostao neozlijeđen.

Tri kata građevinske skela s policijske zgrade pala su usred bijela dana, na jednu od prometnijih ulica u najstrožem zagrebačkom središtu. Jedan je automobil oštećen, a pravo je čudo da je vozač prošao bez ozljeda.

"Išao sam s parkinga, probijena je cijela hauba. Inače tu parkiram, jer sam odvjetnik, bio sam na Županijskom sudu i to se dogodilo, gledaš lijevo, gledaš desno, a padne mi odozgora. Sreća nije na vas, hvala bogu nije na Vas. Ja sam gledao lijevo i desno uključivao se i u taj čas je palo", rekao je Krunoslav Canjuga.

Vatrogasci su na mjesto nesreće stigli za 4 minute.

"Nakon dolaska krenuli smo u pretraživanje tog dijela ulice koji je bio razrušen, nasreću nema stradalih osoba. Izgleda da je skela polako padala pa su radnici koji su bili na skeli uspjeli pobjeći kroz prozore unutra. Na ulici nije bilo nikoga", rekao je šef JVP-a Siniša Jembrih.

"Samo znam da nije od vjetra, to je nemoguće, jer vjetar puše po cijelom gradu, a samo je ova pala. Mislim da je od konstrukcije", rekao je Željko Novaković iz Zagreba.

Upravo na to sumnjaju u zagrebačkoj udruzi suvlasnika stambenih zgrada.

"Ovdje se radi očito o pojavi loše izvedenih radova. Zbog pojave nedostatka radne snage na tržištu i uvozu iz trećih zemalja, nekontroliranog uvoza u smislu kvalificiranosti, firme koje izvode radove motivirane ekstra dobiti uzima se napračec ljude koji izvode radove nestručno. Ovo se nije smjelo dogoditi", rekao je Zdravko Vladanović iz Udruge predstavnika suvlasnika stambenih zgrada.

Sve službe i dalje su na terenu, nakon policijskog, svoj dio posla odradit će građevinska i inspekcija zaštite na radu. U ovakvim slučajevima, kaže struka, odgovornost ne bi smjelo biti teško utvrditi.

"Oni koji su postavljali skelu bi odgovarali za štetu koja bi eventualno nastala. Također ako je netko projektirao način postavljanje skele, onda bi i projektanti odgovarali, ali najčešće tu nema projektanata, ali i to je moguće", rekao je odvjetnik Marko Ramljak.

Zbog pada skele, tijekom čitavog dana u središtu Zagreba, a i šire stvaraju se velike prometne gužve.

Inspekcija će propitivati stručnost radnika

S terena se javila reporterka Ivana Kopčić.

"Završio je očevid, ali policija je i dalje na terenu. Također trajat će još inspekcijski nadzor neko vrijeme. Na licu mjesta izdali su zabranu uporabe skele do daljnjega. Građevinska inspekcija utvrđivat će okolnosti događaja, je li se dogodio bilo kakav propust. Radnici uklanjaju skelu, a bit će ovdje angažirani i sudski vještaci za graditeljstvo. Sve će to potrajati neko vrijeme, što znači da će se produljiti i obnova same zgrade.

Srećom, nitko nije stradao. Obnova će trajati dulje, a propitivat će se puno stvari, s obzirom da je prvotni izvještaj pokazao da je uzrok jak vjetar, ali dio struke i javnosti prvotnim izvještajem nisu zadovoljni, propituju je li bilo propusta u postavljaju skele pa će inspekcija propitivati i stručnost radnika, tko su, na koji su način bili kvalificirani, jesu li bili stručni. U narednim danima svime će se baviti nadležne službe, a nakon toga poslat će i detaljni izvještaj što se točno dogodilo, do tad ovo gradilište neće biti u funkciji. Radnici će ukloniti skelu, promet će se stabilizirati, moći će se prolaziti, ali uz napomenu da pješaci budu oprezniji kada prolaze ovim dijelom grada ", rekla je reporterka.

